Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ün sözleriyle gençlere seslendi

Yaklaşık 2 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, emperyalistlerin Anadolu’yu işgaline karşı Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının 106. yılı için mesja yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından videolu bir paylaşım yapan İmamoğlu, Atatürk'ün gençliğe hitabesinden sözler paylaştı.

İmamoğlu gençlere, Atatürk'ün "Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir" sözleriyle seslendi.

İmamoğlu'nun paylaştığı videoda Atatürk'ün yanı sıra yurt dışında Türkiye'yi temsil eden genç sporcuların görüntüleri de yer aldı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Ey Türk gençliği!



Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.



Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur."



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun.



Ekrem İmamoğlu pic.twitter.com/SMUHD4zbUX