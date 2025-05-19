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Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ün sözleriyle gençlere seslendi

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs'ın 106. yıl dönümünde gençlere, Atatürk'ün gençliğe hitabedeki ifadeleriyle seslendi.

Güncel
  • 19.05.2025 10:12
  • Giriş: 19.05.2025 10:12
  • Güncelleme: 19.05.2025 10:17
Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ün sözleriyle gençlere seslendi
Fotoğraf: Depophotos

Yaklaşık 2 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, emperyalistlerin Anadolu’yu işgaline karşı Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışının 106. yılı için mesja yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından videolu bir paylaşım yapan İmamoğlu, Atatürk'ün gençliğe hitabesinden sözler paylaştı.

İmamoğlu gençlere, Atatürk'ün "Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir" sözleriyle seslendi.

İmamoğlu'nun paylaştığı videoda Atatürk'ün yanı sıra yurt dışında Türkiye'yi temsil eden genç sporcuların görüntüleri de yer aldı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

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