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Ekrem İmamoğlu: Başımın tacı Kemal Bey ile ne sorunum olabilir?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyaretine ilişkin "Başımın tacı Kemal Bey ile de ne sorunum olabilir?" ifadesini kullandı.

Güncel
  • 22.08.2024 14:34
  • Giriş: 22.08.2024 14:34
  • Güncelleme: 22.08.2024 14:48
Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu: Başımın tacı Kemal Bey ile ne sorunum olabilir?
Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün (21 Ağustos Çarşamba) yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu.

Bir yurttaşın kendisine görüşmeyi hatırlatması üzerine konuşan İmamoğlu, "Benim hiçbir insanla sorunum olmadığı gibi, başımın tacı Kemal Bey ile de ne sorunum olabilir?'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu görüşmede halhatır sorduğunu ve sohbet ettiklerini söyledi.

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu Kurultay'dan bu yana yapılan ilk görüşme Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde olmuştu.

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