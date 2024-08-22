Ekrem İmamoğlu: Başımın tacı Kemal Bey ile ne sorunum olabilir?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün (21 Ağustos Çarşamba) yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu.

Bir yurttaşın kendisine görüşmeyi hatırlatması üzerine konuşan İmamoğlu, "Benim hiçbir insanla sorunum olmadığı gibi, başımın tacı Kemal Bey ile de ne sorunum olabilir?'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu görüşmede halhatır sorduğunu ve sohbet ettiklerini söyledi.

Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını bir vatandaşa böyle anlattı:



"Benim hiçbir insanla sorunum olmadığı gibi, başımın tacı Kemal Bey ile de ne sorunum olabilir?'' pic.twitter.com/4ZOfaTS76M — Yankı Haber (@yedi24yanki) August 22, 2024

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu Kurultay'dan bu yana yapılan ilk görüşme Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde olmuştu.