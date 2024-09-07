Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarını uyardı: Yapmamız gereken 2 şey var

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ATO Congresium'da devam eden "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, partililerine seslenen Erdoğan, belediye yönetimi konusunda uyarılarda bulundu. İktidarın ülkeyi ekonomik krize soktuğunu, halkın büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Türkiye'yi daha demokratik kılacak olan biziz" dedi.

İmamoğlu, bu süreçte yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü vurgulayarak, "Milet bize emanet ettiği belediyeleri nasıl yönettiğimize bakacak. Belediyeleri iyi yönetemezsek millet bize iktidarı vermez. Belediyelerin başarısı iktidar yolunda bize çok büyük birer kaldıraç. O yüzden sorumluluğumuz çok önemli" ifadelerini kulalndı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'yi daha demokratik kılacak olan biziz. Maalesef ülkemiz büyük sorunlarla karşı karşıya, çok ama çok büyük sorunlarla. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına çökmüş bir adalet, eğitim sistemiyle, yarısı yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş halk ile girdik. Milletin evlatlarını perişan etti, çiftçi ülkenin dört bir yanında isyanda. Üretici borcun altında eziliyor, isyan ediyor.

Bu iktidar ne başardı biliyor musunuz? Bu ülkeyi gıda enflasyonunda birinci yapmayı başardı. Hepimizi yoksullukta, yoklukta eşitledi. Gençler üzgün, umutsuz. Dışlanmayı, kayırmacayı görüyor.

"KAZANMAK İÇİN ORTAK AKLA İHTİYACIMIZ VAR"

Sınırlarımız eleğe dönmüş durumda. Milletin iktidardan ümidi kalmadı. Sorumluluğumuz çok büyük. 2019'dan sonra başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 11 büyükşehir kazanmamız genel seçimleri de rahat kazanacağımız yönünde algıya neden oldu. Bu algının ne sonuçlarını gördük. Anlamalıyız ki her seçim farklıdır, kazanmak için ortak akla ihtiyacımız var. Sevgili dava arkadaşlarımız bizlerin bu anlamda yüzümüzün halka dönük olması çok önemli. Millet icraat ister.

Yapmamız gereken iki şey var. Milet bize emanet ettiği belediyeleri nasıl yönettiğimize bakacak. Belediyeleri iyi yönetemezsek millet bize iktidarı vermez. Belediyelerin başarısı iktidar yolunda bize çok büyük birer kaldıraç. O yüzden sorumluluğumuz çok önemli.

İkinci konu iktidarımızdahalkın daha iyi yaşam koşullarına sahip olacağına onları ikna etmemiz. Yeni ülke tahayyülünü millete tek tek anlatma vakti gelmiştir. İktidar alternatifi biziz, sadece biz. Buradan çıkalım ve halka adil, sosyal devleti inşa edecek kadroya sahip olduğumuzu gösterelim."