Ekrem İmamoğlu, belge yayınlamıştı: Bakan Uraloğlu’ndan 'davet' açıklaması

Ekrem İmamoğlu, açılışa davet edildiğini belgeyle kanıtlamasından sonra açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın açılacak ’Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’nde incelemelerde bulundu.

Uraloğlu, gazetecilerin soruusu üzerine Ekrem İmamoğlu’nun 'davet' çıkışına da yanıt verdi.

İmamoğlu'nun açıklamalarına değinen bakan, şunları söyledi: "Bu dün ve bugün İstanbul’un ve Türkiye’nin gündemine oturdu. Bizim gündemimize oturacak bir konu değil. Biz İstanbul’a nasıl hizmet ederiz onun derdindeyiz. Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil. Burada güzel bir hizmeti yarın açacağız. Derdimiz İstanbul’a hizmet olmalı."

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu tarafından Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına davet edildiğini açıklamıştı.

Uraloğlu'na teşekkür eden İmamoğlu, programa katılacağını bildirmişti. İmamoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben bu şikayeti sıklıkla yaptım ya hani; son günlerinde akılları başına geldi diyeceğim. Bu sefer beni ilk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim. Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Peki şimdi ben ne yapacağım? Pazartesi oraya gideceğim. Pazartesi niye gideceğim biliyor musunuz? Bakın bu ülkede bazı alışkanlıkları böyle yapa yapa değiştireceğiz. Şunun için gideceğim o açılışa; O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim kardeşim, benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım."

KURUM'DAN YANIT

Buna yanıt veren Murat Kurum ise, "Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış" demişti.

İMAMOĞLU MAİL'İ YAYINLADI

İmamoğluı Murat Kurum'un bu açıklamasına yanıt vermişti. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın davet mailini yayımlayan İmamoğlu, şunları anlatmıştı:

"Cuma günü Sancaktepe'de 'Bu zamana kadar hiç davet edilmemiştim. İlk kez Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı için davet geldi, çok teşekkür ederim. Bu davete katılacağım' dedim. Ertesi gün ses acemi adaydan çıktı. Acemi aday dedi ki, büyük bir şey yakalamış gibi 'Hayır, Ulaştırma Bakanı'na sordum İmamoğlu davet edilmedi' dedi. Sevindi ya! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstanbul'da bir açılışa davet edilmemesine sevinen biri olur mu ya!

"KIVIRMAYA BAŞLAYACAK"

İş burada bitmedi. Ekranlara bir görüntü gelecek, bu bana gelen davet maili... Kimden geliyor davet? Açılışın olduğu yerin ilçe Belediye Başkanı sayın Ergün Turan'dan. Nereye geliyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı protokolüne geliyor. Yani benim protokolüme 27 Şubat'ta gelmiş. Şimdi benim için kendi kendine davet uyduruyor diyen bu acemi adaya bunu postayla yollayacağım. Utanır mı bilmem! Bu maili gördü ya nasıl kıvırmaya başlayacak."