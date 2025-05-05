Ekrem İmamoğlu: Beyazıt’ta üniversitemin tarihi kapısı önündeki görkemli buluşmanızda, tüm kalbimle yanınızda olacağım

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, çarşamba günü Beyazıt'ta yapılacak olan CHP mitingine ilişkin açıklama yaptı. X hesabından mesaj yayımlayan İmamoğlu, "Haksız ve hukuksuz tutuklamalarla mahpus edilen gençler için, mağdur edilen aileler için, üniversitemizin onurunu kurtarmak için, adalet için, ülkemizin geleceği için hepinizi Beyazıt Meydanı’ndaki bu tarihi buluşmaya davet ediyorum" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili İstanbullular, Beyazıt’ta üniversitemin tarihi kapısı önündeki görkemli buluşmanızda, tüm kalbimle yanınızda olacağım.Haksız ve hukuksuz tutuklamalarla mahpus edilen gençler için, mağdur edilen aileler için, üniversitemizin onurunu kurtarmak için, adalet için, ülkemizin geleceği için hepinizi Beyazıt Meydanı’ndaki bu tarihi buluşmaya davet ediyorum.

"MİLLETİMİZİN VE GENÇLERİMİZİN HAKKINI DA YEDİRMEYECEĞİZ"

Mazbatamızı iptal eden akıl ile diplomamızı iptal eden aynı akıl. Koltuk hırsı ve kendi çıkarı için her şeyi göze alan bu akla karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Hak yemedim, hakkımı da yedirmem. Milletimizin ve gençlerimizin hakkını da yedirmeyeceğiz.Hukuku, bilimi, ahlakı, vicdanı ayaklar altına alan bir avuç kişiye karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmanızı izleyeceğim, sesinizi duyacağım, yanınızda olacağım.7 Mayıs Çarşamba 20.30. Beyazıt Meydanı."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu haftaki İstanbul gece mitinginin İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt yerleşkesinde yapılacağını duyurmuştu.