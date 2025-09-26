Ekrem İmamoğlu, bilirkişi davasında bugün hakim karşısına çıkacak

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmadan önce bilirkişi S.B. hakkında düzenlediği 'turpun büyüğü' isimli basın toplantısı nedeniyle bugün hakim karşısına çıkacak.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’taki açıklamaları nedeniyle “bilirkişi ve tanığı etkilemeye teşebbüs” ile “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” iddiaları ile yargılanıyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İmamoğlu'nun bugün görülecek olan duruşması için sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Çelik ve Aslan'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Orada olacağız!

Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "bilirkişi davasında" demokrasimizi ve Türkiye'mizi savunmak için buluşuyoruz."

İMAMOĞLU İLK DURUŞMAYA GİTMEMİŞTİ

12 Haziran’da Çağlayan Adliyesi’nde görülmesi planlanan ilk duruşma, mahkeme kararıyla Silivri (Marmara) Cezaevi duruşma salonuna alınmıştı.

Duruşma yerinin değiştirilmesine tepki gösteren İmamoğlu ve avukatları, bu kararı protesto ederek duruşmaya katılmamışlardı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun 27 Ocak 2025’te Saraçhane’de düzenlediği basın toplantısındaki sözleri gerekçe gösterildi.

İddianamede, İmamoğlu’nun açıklamalarıyla “bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde kamuoyu oluşturmayı amaçladığı” öne sürüldü.

Bu açıklamaların kamuoyu baskısı oluşturmayı hedeflediği ve Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasını etkilemeye çalıştığı iddia edildi.

İmamoğlu, 27 Ocak’taki açıklamasında, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmaların merkezinde bulunan bilirkişi S.B. hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu.

Beylikdüzü Belediyesi dönemindeki bir ihale nedeniyle açılan davada, S.B.’nin “olmayan raporu varmış gibi mahkemeye sunduğunu” ifade etmişti.

İmamoğlu, İstanbul’da 8 bin 800 bilirkişi olmasına rağmen dosyalarının sürekli aynı kişiye verilmesini sorgulamış, İETT ve İSPARK dosyalarında da aynı ismin görev aldığını belirtmişti.

Beşiktaş ve Esenyurt soruşturmalarında da üç kişilik bilirkişi heyetinde yer alan S.B.’nin, tek başına imzaladığı raporun geçerli sayıldığını ifade eden İmamoğlu, bu raporun Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına gerekçe yapıldığını belirtmişti.