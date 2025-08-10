Ekrem İmamoğlu: Bir an evvel iddianamenin yazılması gerekiyor

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu dün Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Emir'in aktardığına göre Ekrem İmamoğlu, "bir an evvel iddianamenin yazılması gerektiğini, kendisinin yargılanmaktan asla kaçmayacağını ama aslı olanın tutuksuz yargılanmak olduğunu" söyledi.

"Kendisinin seçilmiş belediye başkanı olarak İstanbullulara hizmet etmeyi bir görev saydığını dolayısıyla da tutuksuz bir biçimde ve hızlı bir iddianameyle yargılanmak istediğini" belirten İmamoğlu, "TRT'nin yayınlayacağı bir duruşma içerisinde de kendisinin masum olduğunun ve atılı suçların her birinin çürütüldüğünün halk nezdinde teker teker görüleceğini" ifade etti.

CHP'Lİ EMİR: BAĞIMSIZ YARGILAMA BEKLEMEK İMKANSIZ

CHP'li Murat Emir ise, "Ekrem İmamoğlu'nun kimi davalarına bakan hakimlerin iktidarın istemediği bir karar verdikleri anda hemen mahkemenin dağıtıldığına tanık oluyoruz. Önce diplomasının iptal edilmesine bakan mahkeme heyeti üniversiteye yazı yazdı fakülte yönetim kuruluna, üniversite yönetim kuruluna yazı yazdı. Bana ilgili belgeleri yollayın dedi. Yani siz oturup üniversite yönetim kurulu olarak nasıl değerlendirdiniz de bu üniversite diplomasının iptal edilmesi gerektiğinin sonucuna vardıysanız bu belgeleri bana gönderin dedi. Bu mahkemenin hakkı ve görevi. Mahkeme bunu yaptı diye önce göndermediler bütün bu belgeleri ve sonrasında mahkeme bunu yaptı diye mahkemeyi dağıttılar" ifadelerini kullandı.

Murat Emir, açıklamasında şunları kaydetti: