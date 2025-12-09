Ekrem İmamoğlu: Bir TV kanalından, bir canlı yayından korktular

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamasında İmamoğlu, "4000 sayfa iddianame, 826 ifade, 402 şüpheli, 105 tutuklu, 76 iftiracı, 9 dalga operasyon vs… Tam 9 aydır tutukluyuz. İktidar 9 TV kanalı, 9 gazete ile tam 9 aydır itibar suikastleri yapıyor" dedi.

"Kul hakkı yediler. Dokuz doğurdular ama milleti aldatamadılar" diyen İmamoğlu, "Bir TV kanalından, bir canlı yayından korktular. Mahkemeden TRT canlı yayınına bile ret verdiler. Daha açık söylemek gerekirse tek bir kişiden korktular" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Aziz milletim: Şeffaflıktan kaçtılar, 'Mecliste önerge var, temiz eller istiyoruz, milletin huzurunda tepeden tırnağa tüm siyasetçiler belediye baskanları hesap verelim' dedik, kaçtılar."

"Kumpasçılar, masumiyet karinesini yerle bir edenler, adil yargı huzurunda, milletin vicdanında sandıkta hesap vereceksiniz, kaçamayacaksınız" vurgusunu yapan İmamoğlu, "Unutmayacağız, unutturmayacağız!" dedi.