Ekrem İmamoğlu: Bırakın adil yargılanmayı, artık canımız tehlikede

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yapılan açıklamada İmamoğlu, "Yeter artık. Beylikdüzü Belediye Başkanımız, kardeşim Mehmet Murat Çalık tedavisi tamamlanmadan cezaevine gönderildi, orada tekrar hastalandı, hastaneye kaldırıldı ve anjiyo oldu" dedi.

"Şafak vakti yapılan hukuksuzluklara ise bu kez gece yarısı baskınları eklendi" diyen İmamoğlu, "Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı, sabaha karşı 1.30’da evine yapılan baskınla gözaltına alındı" tepkisini gösterdi.

İmamoğlu, "Daha önce de söylemiştim: Bırakın adil yargılanmayı, artık canımız tehlikede. Yapılanlar ne hukukla açıklanabilir ne de vicdanla" dedi.

"BU ARTIK AÇIKÇA NEFRET"

"Bu artık rekabet değil, açıkça nefret" diyen İmamoğlu, "Milletinden nefret eden siyasetçi mi olur! Sizi Allah’tan başka havale edecek kimse kalmadı" ifadelerini kullandı.