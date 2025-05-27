Ekrem İmamoğlu: Bu hukuksuzluğu aziz milletime şikayet ediyorum

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB soruşturmasındaki son tutuklamalara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Hiç mi Allah’tan korkmaz, kuldan utanmazsın? Bir yandan yol arkadaşlarımın uğradığı haksızlık ve hukuksuzluğa yanarken, diğer yandan ülkenin içine sokulduğu duruma yanıyorum" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Siyasi hırstan, koltuk sevdasından, dünya nimetlerine tamah etmekten başka hiçbir gerekçesi olmayan bu hukuksuzluğu, önce yüce Allah’a sonra aziz milletime şikayet ediyorum."

"Aylardır üzerinde tepindikleri bütün dosyalar bomboş çıkınca, hiç acımadan insanları zindanlara kapatıp, iftiracılar yaratıp “yeni dosyalar yapabilir miyiz?” derdine düştüler" tepkisini gösteren İmamoğlu, "Zulmederek, korkutarak, tehdit ve şantajla dosya yapmaya çalışan bir adalet sistemi olabilir mi?" ifadelerini kullandı.