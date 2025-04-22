Ekrem İmamoğlu: Bu İstanbul’a yeni bir ihanet girişimidir

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu, "Milletime sesleniyorum; bu İstanbul’a yeni bir ihanet girişimidir" dedi.

"Bizi hapse atıp İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nı boşaltmak ve bölgeyi imara açmak istediler" diyen İmamoğlu, "Avrupa Yakası’ndaki 4 ilçeyi susuz bırakmak istiyorlar, kurulu barajı yıkmak istiyorlar. Sizin beton kanalınızı da, lüks konut sevdanızı da, rant projelerinizi de İstanbul’a yeni ihanetlerinizi de bu millet engelleyecek" ifadelerini kullandı.

"Yağma yok, İstanbul’un milyonlarca muhafızı var" vurgusunu yapan İmamoğlu, "şunları söyledi: "İftiralarla, kumpaslarla, masa başında kurguladığınız ayak oyunlarıyla zindanlara kapatırsınız ama asla İstanbulumuz’u savunmamıza gölge düşüremezsiniz."