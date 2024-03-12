Ekrem İmamoğlu: Bu seçimi kazandıktan sonra ortada dava mava kalmaz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu seçimi de kaybetmeleri halinde iktidar partisinin kendisini davalarla sıkıştıracağı yönündeki değerlendirmelere, "Bu seçimi kazandıktan sonra da ortada dava mava kalmaz. Başka bir Türkiye olur" şeklinde yanıt verdi. Onay verilmeyerek engellenen projelerine dikkati çeken İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a işaret ederek, "Bir kişi bir imzasıyla 3.5 milyon İstanbulluya ihanet ediyor" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimini "farklı biçimde" kazanacağına inandığını dile getirirken, sahada bu açıdan çok büyük bir ittifak gördüğü vurgusunu yaptı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Evrensel'den Fatih Polat'a konuştu.

Sefaköy-Beylikdüzü metro hattında onay verilmeyerek engellendiğini anlatan İmamoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaret ederek, "Bir kişi bir imzasıyla 3.5 milyon İstanbulluya ihanet ediyor" dedi.

İstanbul’u sandıkta alamaması halinde Erdoğan’ın kendisini dava ile sıkıştırma yoluna gideceğine yönelik değerlendirmeler üzerine bu konuda bir risk görüp görmediğini sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, "Bu seçimi kazandıktan sonra da ortada dava mava kalmaz. Başka bir Türkiye olur" diye konuştu.

İmamoğlu'na yöneltilen sorular ve İBB Başkanı'nın verdiği yanıtlardan bazıları şöyle:

İstanbul’u bir dönem yönettiniz. Geriye baktığınızda, “Şunları yapmak istiyordum ama şu nedenle yapamadım” dediğiniz şeyler var mı?

Büyük bir şehri yönetiyoruz ve bunun cevabı oldukça fazla olabilir. Çünkü, 100 kreş açtık, niçin 50 tane daha yetiştiremedik diyebilirim. En basitinden. Ama belirli imza gecikmeleri vs. gerçekten bu Sefaköy-Beylikdüzü metro hattında biz en az 8-10 ay önce temel atabilirdik, ama sadece bir imzayı bekliyor olmak... Bu bir istatistik imzası, ne bir kefillik, ne başka bir şey.

Bu merkezden mi kaynaklanıyor?

Evet, Cumhurbaşkanlığının yatırım onayının olmaması benim canımı çok sıkıyor. Bir kişi bir imzasıyla 3.5 milyon İstanbulluya ihanet ediyor. Daha önce 16 milyon İstanbulluya ihanet ettiğini söylediği sürece devam ediyor. Bence çok acı. Üzüldüğüm işlerden birisi o. Ama elbette daha fazlasını yapabilirdim diye hayıflandığım şeyler var.

Geçtiğimiz günlerde Deva Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da, AKP’nin İstanbul’u sandıkta alamaması halinde Erdoğan’ın sizi dava ile sıkıştırma yoluna gideceğini söyledi. Böyle bir risk görüyor musunuz?

Benim dava meselem başkalarının gündemine oturmamalı. Bunu daha önce başka adaylar da ifade etmişti. Bundan ne umuyorlar bilmiyorum.

Gerçi hukuki bağlamda eleştirerek dile getiriyorlar.

Aklıma bile gelmiyor açıkçası dava. Bu seçimi kazandıktan sonra da ortada dava mava kalmaz. Başka bir Türkiye olur. Çünkü İstanbul’da yerel seçimde güçlenen bir muhalif iktidar, bugünkü baskıcı ve işleri geciktiren, partizanlık yapan hükümetin bence kendisine çekidüzen vermesine vesile olacaktır. Neticede onların da önlerinde bir genel seçim var. Artık bütün yaptıkları ihmalleri, kötülükleri bir kenara koyup, bence olabildiğince iyileşme ve genel seçime hazırlık dönemi başlayacaktır. Ben öyle bakıyorum sürece. Biz kazandıktan sonra, ki kazanacağız, büyük bir farkla kazanacağımıza inanıyorum, o zaman inşallah bu tür hukuksuz davalar da yavaş yavaş mesnetsiz olmaya başlar.

Erdoğan, 1994 yerel seçimleri sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı oldu ve onu yıllar sonra bugünkü koltuğunda gördük. Sizin, bu seçimi de kazanmanız halinde geleceğin favori cumhurbaşkanı adayı olacağınıza dair yorumlara ne diyorsunuz?

Çok coşkulu, icracı bir beş yıl yaşadım. Ve önümüzdeki beş yıl içinde çok coşkulu İstanbul hayallerim var. Buna hazırlık içerisindeyiz. Şunu söyleyeyim. Ben ‘Allah bilir’ diye bir cevap verdim. 2019 seçiminden sonra. 3 yıl boyunca neredeyse ne zaman cumhurbaşkanı oluyorum diye her akşam televizyonlarda konuşuldu. Sonra ne yazık ki genel seçimi kaybettik, partimle ilgili bir değişim sürecinin olması gerektiğini ifade ettim. Her gün, Ekrem İmamoğlu ne zaman genel başkan oluyor diye yayın yaptılar. İkisi de olmadı. Günün sonunda ben şu anda çok odaklı bir biçimde İstanbul’a çalışıyorum. Hayallerim var. Sonrası artık toplumun kanaati, insanların sağlığı, başta benim sağlığım, yaşamın uzunluğu belirler. Ben hiçbir zaman kariyer planı yapmadım. Şu anda Türkiye’nin İstanbul’u kazanmaya, İstanbul’da iyi işler başarmaya çok ihtiyacı var.