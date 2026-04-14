Ekrem İmamoğlu: Bu sorulara verilecek yanıtlar önemlidir!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bireysel başvurusunu öncelikli incelemeye alarak Türkiye’den altı soruya yanıt istedi.

Mahkeme, tutuklamanın siyasi amaç taşıyıp taşımadığı ve cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine etkisini sorguladı.

Ekrem İmamoğlu, AİHM'in sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Adayı Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Tutukluluğumla ilgili AİHM’e de başvuru yapmıştık. Geçtiğimiz günlerde AİHM başvuruyla ilgili hükümete belli sorular yöneltti" dedi ve ekledi: "Elinizde tarafsız bir gözlemciyi ikna edecek tek bir somut delil var mı? Neden her defasında önümüze aynı kopyala - yapıştır gerekçeleri koyuyorsunuz?"

"Bu soruların yanıtı milletin kalbinde bellidir, bundan hiç şüphemiz yok" diyen İmamoğlu, "Ama asıl önemli olanı AİHM açıkça soruyor: Siz bu adamı gerçekten hukuki nedenlerle mi tutukladınız, yoksa cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan ettiği için siyasi rakiplerinizi oyun dışı bırakmak amacıyla mı hapse attınız? Bu sorulara verilecek yanıtlar önemlidir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Türk hükümeti, AİHM’nin sorduğu soruların da gösterdiği şekilde taraf olduğu anlaşmalardan kaynaklanan evrensel hukuk ilkelerine geri dönmek zorundadır" dedi.