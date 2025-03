Ekrem İmamoğlu: “Bu ülkenin hak ettiği her evreyi başarabilecek bir kabiliyete ve kapasiteye sahip olduğumuza inanıyorum”

Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye İtfaiye İstasyonu’nda itfaiye çalışanları ile iftar yaptı.

İftar öncesi konuşan İmamoğlu, “Öncelikle Ramazan ayımız mübarek olsun. Aynı zamanda orucunuz kabul olsun. Ramazan ayının, iftar sofrasının ruh halini seven bir insanım. Oruç tutan olur, tutmayan olur ama insana geçen maneviyatın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Tutulan oruçların kabul olmasını dilerim. Herkesin Ramazan ayında arzu ettiği, dua ettiği kendisi için, ailesi için yaşadığı bu güzel şehir ve memleketi için hatta insanlık için bütün dualarının kabul olmasını diliyorum” dedi.

“Zor bir dönemden geçiyor bütün dünya. Hatta yaşadığımız bu coğrafya ve ülkemizin içinde bulunduğu farklı zorluklarla beraber insanlarımızın ve genel anlamda yakın çevremizin belki de tarihindeki en mühim zaman birimlerinden bir tanesini yaşıyoruz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"TARİHTEKİ EN MÜHİM ZAMAN BİRİMLERİNDEN BİR TANESİNİ YAŞIYORUZ"

“Bu yaklaşık olarak ülkemizin kendi iç meselelerinin de yoğun bir biçimde insanlarını mutsuz ettiği başta ekonomi olmak üzere farklı hususları da içine alan bir dönem ama baktığımızda gerçekten insanlarımızı üzen, canını sıkan, mutsuz eden bu süreçler yaklaşık 10 yıldır ülkemizde çok etkin bir biçimde can sıkıcı anıları, insanları umutsuzluğa iten birtakım girişimleri, hastalıkları, depremleri bizlere yaşattı. Bugün geldiğimiz noktada geleceğe umutla bakan bir ülke olmak çocuklarımız ve gençlerimiz için bu temenniyle Ramazan sofrasında oturmak ve dua etmek herhalde hepimizin en temel önceliği olsa gerek.

"BU ÜLKENİN HAK ETTİĞİ HER EVREYİ BAŞARABİLECEK BİR KABİLİYETE SAHİP OLDUĞUMUZA İNANIYORUM"

Ben de bu vesileyle siz cesur bir mesleğin bireyleri olarak cesareti simgeleyen mesleki duruşunuzdan feyz alarak bu memleketin geleceği için en üstün en güzel günlerin hep birlikte başaracağımız günler olmasını diliyorum. Bu ülkenin hak ettiği her evreyi başarabilecek bir kabiliyete ve kapasiteye sahip olduğumuza da inanıyorum. Her yerde de bunu dile getiriyorum. Bu yönüyle sizlerle bulunmakta benim için büyük bir keyif, gurur. Burada bulunduğumuz itfaiye teşkilatımız 311. yılını yaşayan dünyanın en kadim kuruluşlarından bir tanesi. Bu kadim kuruluş insan hayatı başta olmak üzere her canlının imdadına koşan ama aynı zamanda afetlerde farklı ihtiyaç duyulan ortamlarda da üstün kabiliyetlerini sergileyen bir teşkilat.

"BU MESLEK DAHA ÜST SEVİYEDE SEVGİYLE VE BAĞLILIKLA YAPILABİLİR"

İtfaiye teşkilatımızın siz kıymetli bireyleri, yöneticileri, emekçileri her birinizin bu mesleği seçerken, belki de her meslek sevilerek yapılır ama, bu meslek daha üst seviyede sevgiyle ve bağlılıkla yapılabilir. Çünkü bir şekilde tehlike derecesinden tutun kendine adanmışlığa dair ve de her daim hazır olma konusundaki sıkı disiplinli prensipleri çok üstün bir şekilde kapsayan bir meslek dalı. O bakımdan hem saygı duyuyorum hem size başarı diliyorum hem de burnunuz kanamasın, ayağınıza taş değmesin diye de dua ediyorum.

"İNSANIN İNSANI SEVMESİ KONUSUNDA HİÇBİR AYRIMCILIĞA İHTİYAÇ YOKTUR"

Emeklerinize teşekkür ederken sizlerin özellikle kapsayıcı bir meslek olduğunuzu da hatırlatmak isterim. İnsanın insanı sevmesi konusunda hiçbir ayrımcılığa ihtiyaç yoktur. İnsanın, insanı insan olduğu için kabul etmesi ve ona Yaradan’dan ötürü sevgi ve hürmet duyması hem inancımız da vardır hem de insan olmanın bence en önemli unsurlarından birisidir. Bunu mesleğinize niye bağlıyorum? Siz bazen sınır ötesine giden oralarda farklı ülkelerde olan afet anlarına da koşan insanlarsınız. Ya da ülkemizde yaşanan bir afette, yangında hiç kimsenin ne milliyetini ne cinsiyetini ne de inancını sormadan insanı bazen bir canlıyı kurtarırsınız. Aslında insana bakmanın özetidir.

"İŞTE BÜTÜNCÜL OLARAK MESELENİN ÖZÜ"

Sizin mesleğinizi yukarıdan aşağıya okumak. İşte ben ülkem için hep bu bakış açısını çok önemsiyorum. İnsanlarımızın birbirini ayırt etmeden, köşeye sıkıştırmadan, kutuplaştırmadan bu memleketin bireyi olmak, vatandaşı olmak prensibi üzerinden her kişinin eşitliğine saygı duymak, hakkını hukukunu korumak... O insanların hakkını hukukunu korurken, aynı zamanda memleketin de adil bir ülke olmasını ya da şehrin adil bir şehir olmasını sağlamak işte bütüncül olarak meselenin özü.

"KRONİKLEŞMİŞ SORUNLARINI AŞMAK VE BÖYLESİ BİR BAKIŞA EVİRME KONUSUNDA GAYRETLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Zaten ön yargıları yıktığınızda, bir takım anlamsız duyguların yarattığı ayrımcılıkları ortadan kaldırdığınızda, insanların birbirine saygı duymasını sağladığınızda ülkedeki huzuru, barışı, adaleti sağlamış olursunuz. Bu bütün dünyaya da yayıldığında zaten dünya da daha güzel, daha huzurlu bir dünya olur. Ama biz tabii memleketimizin önce bu birtakım kronikleşmiş sorunlarını aşmak ve böylesi bir bakışa evirme konusunda gayretli olmamız gerekiyor. İşte tam da o gayretin mesleki iz düşümünü biraz da itfaiye çalışanları olarak sizlere yüklüyorum.

"İBB ÇATISINDA İLK KEZ KADINLARIN YOĞUN BİR BİÇİMDE GÖREV ALMALARINI SAĞLADIK"

Çünkü az önce dediğim gibi sizin mesleğinizin en kritik anında ihtiyacı olan insandır öncelik olan, kimsenin kim olduğuna bakmazsınız. Biz itfaiye teşkilatıyla ilgili yenilikçi adımlarımızı atma başta burada bulunan yöneticilerimizin üstün gayretleri o yönde. Hem bu teşkilatı geleceğe daha güçlü bir hazırlamak hem de az önce bahsettiğim o kendi içinde bulunan kapsayıcılığı büyütmek. Burada yanımda bir kadın, bir erkek çalışanımızın olması bu dönem imza attığımız ve daha da geliştirmeye gayret edeceğimiz bir mesele. Cinsiyet eşitliği noktasında bazı mesleklerin kadına yasak olduğu bilincini yıkmak adına bazı meslek dallarında İBB çatısında ilk kez kadınların yoğun bir biçimde görev almalarını sağladık. 12 meslek dalı bu anlamda 12’si de birbirinden önemli. Çok mühim bir başka boyutu sadece kadınların mesleklere dahil olması değil aynı zamanda yöneticilerin, kadın yöneticilerin sayısını da arttırmak konusunda da özenli davrandık, davranmaya da devam edeceğiz.

"BUNLARI YAPIN Kİ BİRBİRİMİZİ HİSSEDELİM"

Cinsiyet eşitsizliğinin de önemli bir sorun olduğunu ve çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Hanede kadın çalışmaz, erkek çalışır ise zaten bu düzene aykırı, insanlığa da aykırı bereketi de düşüren bir durum. Bu manada her insanın verimliliğini en üst seviyeye taşıma konusunda her kadının, her erkeğin kendi kabiliyetleriyle meslek yaşamlarında güçlü bir birey olmasının sağlanması ülkemizin de sofralarımızın da bereketini arttıracaktır. Hanelerimizin, ülkemiz bizim sofralarımızın, ailelerimizin bereketi artsın diye bir başka hususu da önemserim. Ramazan’da insanların birbirini hissetmesi de çok özel bir durumdur. Ramazan'a girerken başta çalışma arkadaşlarıma ifade ederim. Selam vermediğiniz sokağınızda bir bakkal, bir iş yeri varsa gidin ziyaret edin, selamınızı verin, tanışın. Hal hatır sorun. Komşularınız varsa aynı şeyi yapın. Bunları yapın ki birbirimizi hissedelim. Çünkü bazen öyle dayanılmaz sıkıntısı olan bir bireyle yan yanasınızdır ki farkında değilsiniz. Halbuki sizde olan bir fırsat, sizde olan bir imkan, komşunuzun, eşinizin, dostunuzun ya da birlikte yaşadığınız ortamda olan bir kısım insanın küçük dokunuşla hayatına büyük faydalar sağlayabilirsiniz.

"DAHA OMUZ OMUZA, DAHA SIKI SIKIYA BİRLİKTE OLMAMIZI SAĞLAR"

Hem bizim genel kültürümüzde, yaşam medeniyeti anlayışımızda, komşuluğa bakışımızda, esnaflığa bakışımızda asırlardır var olan bir şey hem de bugünün karmaşık, biraz fazla yoğun ve biraz da metropol olmanın vermiş olduğu sıkıntılarla insanların hissiyat eksikliğinin tam tersine işte Ramazan bizi biraz daha insancıl, biraz daha insan insana, can cana, göz göze insanların bir araya geldiği ortamlarda birbirini hissetmeye vesile olması da önemli bir duamızdır. Bu yönüyle bu bakış açımız aslında bizi daha omuz omuza, daha sıkı sıkıya birlikte olmamızı sağlar.

"86 MİLYON İNSANIMIZIN AL BAYRAK ALTINDA, MUTLU BİREYLER OLDUĞU BİR ÜLKEYE DÖNÜŞMEMİZE VESİLE OLUR"

Bu milli birlik ve bilinç işte etnik kökenine bakmaksızın, inancına bakmaksızın bu memlekette yaşayan 86 milyon insanımızın al bayrak altında, mutlu bireyler olduğu bir ülkeye dönüşmemize vesile olur. Umuyorum bu Ramazan vesilesiyle hem afetlerin önceden önlenmesini sağlar ama afet anında da sizin koşullarınızı en üst seviyeye taşıdığımız meslek dalı olma konusundaki mücadelenizle ilgili sorunları çözüme kavuştuğu bir geleceğin tekrar oluşmasını diliyorum. Hepinizin titizlikle mesleğinizi yapacağınıza inanıyorum. Tekrar Ramazan ayınız mübarek olsun. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Buradan burada bulunan, bulunmayan bütün itfaiye teşkilatımıza İstanbul Büyükşehir Belediyemizin bütün çalışanlarına ‘hayırlı Ramazanlar’ derken aynı zamanda her birinizin ailelerine de selamlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı iletin lütfen. İnşallah mutlu günlerde huzurlu günlerde çok büyük ve güzel hizmetlerimize devam ederiz diyerek hepinize teşekkür ediyorum.”