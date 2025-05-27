Ekrem İmamoğlu: Bu zulmünüzün hesabını iki dünyada veremeyeceksiniz

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB soruşturmasındaki son tutuklamalara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, "Böylesi bir gaddarlığı, böylesi bir kötülüğü ülkemiz hiçbir dönem yaşamadı. Anneleri serbest bırakın, çocukların ahını daha fazla almayın. Arşı titreten bu zulmünüzün hesabını iki dünyada veremeyeceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sırf benimle çalıştı diye insanlara zulmediyorsunuz.

Onurlu, görevini layıkıyla yapan, kamuda çalışmanın bilincine sahip, devletine ve milletine bağlı pırıl pırıl insanları zorla evlerinden alıyor, uyduruk gerekçelerle tutukluyorsunuz.

Çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan, hakkında halihazırda adli kontrol kararı olan bir anneye bile sırf benimle çalışıyor diye işkence yapıyorsunuz. Evladının doğum gününde annesini tutukluyor, çocuğu tek başına bırakıyorsunuz.

5 dakikalık ifade için tekrar tekrar gözaltına alıyor, günlerce hücrede tutuyorsunuz, suç bulamayınca uyduruyorsunuz, gerekçe bulmak için uğraşmıyorsunuz bile.

Böylesi bir gaddarlığı, böylesi bir kötülüğü ülkemiz hiçbir dönem yaşamadı. Anneleri serbest bırakın, çocukların ahını daha fazla almayın. Arşı titreten bu zulmünüzün hesabını iki dünyada veremeyeceksiniz."