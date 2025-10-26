Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'da ifade verecek: CHP çağrı yaptı, meydan buluşma için hazırlanıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında 'casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Ekrem İmamoğlu, bugün saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek.

MERDAN YANARDAĞ'IN ADLİYEYE SEVKİ BEKLENİYOR

Gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın emniyetteki ifade işlemleri dün gece itibarıyla tamamlandı.

Yanardağ'ın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

"HİÇBİR ENGELLEME KALMADI"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla partisinin yaptığı toplanma çağrısı öncesinde polis tarafından İstanbul Adalet Sarayı önünden uzaklaştırılmak istenen parti otobüsünde sabahladı.

CHP İstanbul Milletvekili Gökçek, şunları söyledi: “Dün akşamdan beri bir mücadele veriyoruz. Hem il yöneticimiz Gürbüz Erdagöz hem de Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan burada. Kayseri Milletvekilimiz Aşkın Genç de sabah bizlere dahil oldu. Biz zaten gelelim burada otobüsümüzü yerleştirelim, 7 ay sonra cumhurbaşkanı adayımız, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk kez Silivri’den çıkıp İstanbul’un içine, merkezine gelecek. Genel Başkanımız yurt dışı gezisini yarıda kesip Türkiye’ye dönüyor, burada olacak. Haliyle buraya gelecek hem vatanaşlarımıza hem de partililerimize hitap edecek uygun bir alan belirledik. Gayet de uygun, güvenlikle ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Engellemeler oldu ancak şu an hiçbir engelleme kalmadı. Saat 11.00’de Genel Başkanımız da burada olacak, vatandaşlarımıza seslenecek. İsteyen vatandaşlarımız yine metrobüsle ulaşabilirler, bütün yollar açık olacak. Bu konuda da sıkıntı olmadığını şimdi bildirelim. Biz buradan sesimizi yükselteceğiz. Herkesi de bu sese destek olmaya davet ediyoruz.

CHP Ankara Milletvekili Akdoğan da dün akşamdan itibaren otobüsü alana sokmak için büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, "Sonunda Çağlayan Adliyesi önündeki meydandayız. Metrolar kapalı, genelge yayımlandı, buralara gelinemiyor gibi bir algı var. Bizi izleyen herkese bunu duyuruyoruz, metro açık. Alana yurttaşlarımız gelmeye başladılar. CHP tarafından bütün engeller kaldırılmıştır. Otobüs yerindedir. Emniyet ile irtibattayız, Valilik ile irtibattayız. Alan kullanımımıza en doğru şekilde açık. Bütün İstanbulluları buraya bekliyoruz" diye konuştu.

Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Otobüsümüz Çağlayan Adliyesi önünde. Metro çalışıyor, meydan uygun. Gelinemiyor, gidemezsiniz, alan kapalı algısını yaymak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Otobüsümüz Çağlayan Adliyesi önünde. Metro çalışıyor, meydan uygun.



Gelinemiyor, gidemezsiniz, alan kapalı algısını yaymak istiyorlar.



⏰ 11.00’de ÇAĞLAYAN’dayız.

İstanbullular haydi ÇAĞLAYAN’a…@aligokcek pic.twitter.com/cnNMck26Gh — Umut Akdoğan (@AKDOGANumut) October 26, 2025

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de “Bu sabah Kayseri’den geldim. Bırakın insanlar kimi, seçiyorsa onlar yönetsin. Artık bu davaların, yargılamaların bitirilmesi lazım. Yapacak çok işimiz var. Biz tüm hemşehrilerimizi Çağlayan Adliyesi’ne davet ediyoruz, gelsinler Sayın Genel Başkanımızı dinlesinler ve Sayın İmamoğlu’na destek olsunlar” diye konuştu.