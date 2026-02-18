Ekrem İmamoğlu: Çay simit hesabıyla iktidara gelenler milletin halini umursamaz durumda

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından (@CAOIletisim) Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın fitre paylaşımına destek vererek "Sayın Erbakan çok basit bir hesapla iktidarın milletimizi düşürdüğü içler acısı durumu gözler önüne sermiş" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Sayın Erbakan çok basit bir hesapla iktidarın milletimizi düşürdüğü içler acısı durumu gözler önüne sermiş. Zamanında çay simit hesabıyla iktidara gelenler artık tamamen halktan koptuğu için milletin halini umursamaz durumda. Kurdukları düzen sadece faizcilere, rantçılara ve türlü illegal yapıya hizmet eder halde. Milletimiz bu kara düzenin son bulacağı günü, sandık gününü iple çekmekte, biliyorum. Milletimiz için, milletimizle beraber mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Adil bir düzeni muhakkak kuracağız. Adalet gelince sefalet bitecek, milletimiz refaha kavuşacak. İnancımız, kararlılığımız hiç olmadığı kadar yüksek, mutlaka başaracağız.

Fatih Erbakan ise şu açıklamayı yapmıştı: "Diyanet 2026 fitre bedelini belirledi: 240 lira. 4 kişilik bir ailenin iftarı, kişi başı 240 liradan 960 lira. 960 lira da sahur, etti size günlük 1920 lira. Ramazan 30 gün olduğuna göre bir aylık iftar ve sahur bedeli 57 bin 600 lira. Bunun içinde kira yok, elektrik, su, doğalgaz, ulaşım, çocuğun kırtasiyesi kıyafeti yok. Sadece zeytin, peynir, ekmek, pide, hurma, yumurta; veya sofrada ne varsa."