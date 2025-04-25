Ekrem İmamoğlu, cezaevi koğuşunu çizdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 19 Mart'ta İBB'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, cezaevi koğuşunu çizdi.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından koğuşunu çizdiğini arkadaşlarının ise resmettiğini söyleyerek resmi paylaştı. Paylaşımında şunları söyledi:

"Ben odamı çizdim, arkadaşlarım da resmettiler. Hücremin duvarına şanlı bayrağımız asılı. Tüm Türkiye'ye çağrımı yineliyorum. 19 Mayıs'a kadar evlerde, iş yerlerinde, köylerde, şehirlerde, arabalarda, telefonlarda Türk Bayrağımız olsun. Milli egemenliğimizin sembolü her yerde olsun."