Ekrem İmamoğlu, cezaevi koğuşunu çizdi
Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin çizdiği arkadaşlarının ise resmettiği cezaevi koğuşu resmini paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 19 Mart'ta İBB'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, cezaevi koğuşunu çizdi.
Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından koğuşunu çizdiğini arkadaşlarının ise resmettiğini söyleyerek resmi paylaştı. Paylaşımında şunları söyledi:
"Ben odamı çizdim, arkadaşlarım da resmettiler. Hücremin duvarına şanlı bayrağımız asılı. Tüm Türkiye'ye çağrımı yineliyorum. 19 Mayıs'a kadar evlerde, iş yerlerinde, köylerde, şehirlerde, arabalarda, telefonlarda Türk Bayrağımız olsun. Milli egemenliğimizin sembolü her yerde olsun."
Ben odamı çizdim, arkadaşlarım da resmettiler.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 25, 2025
Hücremin duvarına şanlı bayrağımız asılı.🇹🇷
Tüm Türkiye'ye çağrımı yineliyorum. 19 Mayıs'a kadar evlerde, iş yerlerinde, köylerde, şehirlerde, arabalarda, telefonlarda Türk Bayrağımız olsun. Milli egemenliğimizin sembolü her yerde… pic.twitter.com/bTXQZG591a