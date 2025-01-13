Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Genel Merkezi’ne geldiği öğrenildi.

İmamoğlu, CHP Lideri Özgür Özel ile de bir araya geldi.

Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ilgili gelişmeleri de yakından takip eden İmamoğlu'nun, Özel ile gerçekleştireceği görüşmenin ve partisinin MYK toplantısında alınacak kararın arkasından yol haritasını çizeceği belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DİJİTAL TOPLANTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından CHP İstanbu İl Örgütü ile dijital toplantı gerçekleştiriyor.

Toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de yer aldı.

RIZA AKPOLAT GÖZALTINA ALINDI

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alındı.

Başsavcılıkça, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat hakkında "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Akpolat, karar doğrultusunda polis ekiplerince Balıkesir'de gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi'ne giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akpolat'ın makam odasında arama ve inceleme yaptı.

İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, şunları söyledi:

"İstenildiği an gelip ifade verebilecek, hesap verebilecek kamu görevlileri, belediye başkanları sabahın köründe evlerinden “operasyon” ile gözaltına alınıyor, yandaş medyaya kamuoyu oluşturmak için servis edilecek bilgiler dağıtılıyor, gizlilik kararı alınarak doğru bilgiye erişim engelleniyor. Sonra geriye komik bile denemeyecek gerekçeler kalıyor. Sabah Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve diğer yöneticiler için de aynı süreç işletildi. Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz / edemeyeceksiniz. Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz. Belediye Başkanımızın yanındayız, hukuki süreci sonuna kadar takip edecek bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz."