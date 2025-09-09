Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 102. yaşını kutladı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 102. yaşını kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşun ve kurtuluşun partisidir. Güçlü kökleriyle geçmişten geleceğe uzanan partimizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

İmamoğlu, "Partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve en olumsuz koşullarda bile mücadeleden asla vazgeçmeyen partili büyüklerimizi saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.