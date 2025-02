Ekrem İmamoğlu: CHP’nin adayı muhalefeti birleştirecek ve Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki önseçim sürecine ilişkin konuştu.

İmamoğlu, Silivri Kent Lokantası açılışında yurttaşlara seslendi.

Burada yaptığı konuşmada isim vermeden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren İmamoğlu, “Rüyasında Ekrem İmamoğlu, sabah kalkıyor Ekrem İmamoğlu. Güne başlarken ilk talimatlarını Ekrem İmamoğlu üzerinden veriyor” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Şimdi hakkınızı almaya geldiğiniz burada biz de size hakkınızı bir nebze sunabiliyorsak, bize ne mutlu dediğimiz anları yaşıyoruz. Şimdi sevgili dostlarım bu güzellikler ülkede çok güzel anlar yaşayabiliriz. Ama ne yazık ki her gün, her saat onur kırıcı, insanlarımızın umudunu yerle bir eden, hakkın, hukukun çiğnendiği, insanların itibarlarının zedelendiği, adaletin yok sayıldığı, yargının ne yazık ki insanımıza adaletin yargının birilerinin silahı gibi çalışmaların yapıldığı, her gün, her gün İstanbul'da birisinin bir kişinin bir gündemi var. O da ne biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu. O kişiyi biliyorsunuz değil mi? Evet. Ben de diyorum ki ya Allah aşkına bu memleketin onlarca derdi var. Onlarca sıkıntısı var. Sen bunlarla ilgilenmiyorsun.