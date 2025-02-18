Ekrem İmamoğlu: CHP’nin adayı muhalefeti birleştirecek ve Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki önseçim sürecine ilişkin konuştu.

İmamoğlu, Silivri Kent Lokantası açılışında yurttaşlara seslendi.

Burada yaptığı konuşmada isim vermeden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren İmamoğlu, “Rüyasında Ekrem İmamoğlu, sabah kalkıyor Ekrem İmamoğlu. Güne başlarken ilk talimatlarını Ekrem İmamoğlu üzerinden veriyor” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Burada bir rant yok. Rantçılık yok. Partizanlık hiç yok. Ha bu kapıdan giren her insan şöyle giriyor. Diyor ki bana ait olanı almaya geldim. Benim bugün, bu ülkede hakkım yeniyor. İyi yönetilemeyen bir ekonomi, iyi yönetilemeyen bir gelir dağılımı, şeffaf olunmayan bir süreç ve bunun altında ezilen toplumun büyük bir kısmı bu kapıdan içeri girerken diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi vesile oldu. Ben hakkımı almaya geldim kardeşim. Bugün ülkeyi yönetenler hakkımı yiyor. Ama bu kapıdan içeri giriyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bana hakkımı veriyor. Hem de paramı vererek hakkımı alıyorum. Onurlu bir biçimde. O bakımdan kent lokantası emeklinin onurudur. Kent lokantası öğrencinin onurudur. Kent lokantası işsizin onurudur. Bugün bu canım coğrafyada, dünyada zenginliğin konuşulması gereken bu güzel Türkiye Cumhuriyeti devletinde yoksulluğa mahkum edilen 10 milyonlarca yurttaşımızın hakkını almaya geldiği yerdir kent lokantası. Onun için çok değerli.

"HER GÜN BİR GÜNDEMİ VAR O DA İMAMOĞLU"

Şimdi hakkınızı almaya geldiğiniz burada biz de size hakkınızı bir nebze sunabiliyorsak, bize ne mutlu dediğimiz anları yaşıyoruz. Şimdi sevgili dostlarım bu güzellikler ülkede çok güzel anlar yaşayabiliriz. Ama ne yazık ki her gün, her saat onur kırıcı, insanlarımızın umudunu yerle bir eden, hakkın, hukukun çiğnendiği, insanların itibarlarının zedelendiği, adaletin yok sayıldığı, yargının ne yazık ki insanımıza adaletin yargının birilerinin silahı gibi çalışmaların yapıldığı, her gün, her gün İstanbul'da birisinin bir kişinin bir gündemi var. O da ne biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu. O kişiyi biliyorsunuz değil mi? Evet. Ben de diyorum ki ya Allah aşkına bu memleketin onlarca derdi var. Onlarca sıkıntısı var. Sen bunlarla ilgilenmiyorsun.

"MİLLET SANDIĞI BEKLİYOR"

Bu sorunları çözmek için ekonomi, adalet, işsizlik istihdam, mülakatı kaldırmak, sağlık, eğitim, çevre. Yani o kadar konu var ki deprem bölgesinde verdiğiniz ama yerine getiremediğiniz sözler birçok konu. Bunlarla ilgilenmeyip muhtemelen gece yatıyor, rüyasında Ekrem İmamoğlu. Sabah kalkıyor Ekrem İmamoğlu. Güne başlarken ilk talimatlarını Ekrem İmamoğlu üzerinden veriyor. Böyle yapıyor. Bunu görüyorum, hissediyorum, yaşıyorum. Halbuki size bir şey söyleyeyim mi sevgili hemşehrilerim? Ekrem İmamoğlu çok sevdiği hayran kaldığı güzel Silivri'den şunu söylüyor. Bu ülkeye şunu vaat ediyor. Bu ülkeye, bu güzel insanlara şunu vaat ediyoruz. Biz bu memlekette öyle adil, insanların birbirini sevdiği o denli güzel bir huzur ortamını, öyle büyük bir zenginlik vaat ediyoruz ki bu ülkenin her insanının hak ettiği. Kent lokantasına sadece keyif kahvesi içmeye geleceği günleri bu insanlara vaat ediyor, Adaletli bir Türkiye vaat ediyor, o adaletli Türkiye'de herkesin yargı önünde hukuka uygun bir şekilde hesap vereceği bir ortamı da vaat ediyor.

Kimsenin hakkının yenmediği bir ortamı vaad ediyor. Kimsenin kimsenin hakkını yemediği bir ortamı vaad ediyor, o gün o vaad ettiğimiz ortam sizi bile koruyacak, sizin bile geleceğinizi koruyacak. Onun için TC. devletinin bekası ve geleceği için ben diyorum ki 'artık yönetemiyorsun' Bu millet hakkını alacağı sandığı da bekliyor."

"GENÇLERİ CHP’YE ÜYE OLMAYA DAVET EDİYORUM"

İBB Başkanı, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'ye üye olma çağrısında bulunan İmamoğlu, "CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı muhalefeti birleştirecek ve Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olacak" diye konuştu.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu hafta önemli bir hafta. Dün itibariyle süreç başladı. Cuma gününe kadar ön seçime katılmayı uygun gören kişi ya da kişiler Cumhurbaşkanı adaylığı için sandığa gidecek. Gelin 28 Şubat’a kadar üye olun. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı muhalefeti birleştirecek ve önümüzdeki seçimlerde Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olacak. Biz buna inanıyoruz. Gelin onun için oy kullanın diyoruz. CHP gelin oy kullanın diye çağrı yapıyor. Ben bu çağrıyı yineliyorum. Özellikle sevgili gençleri önümüzdeki süreçte CHP’nin ön seçiminde oy kullanmak için CHP’ye üye olmaya davet ediyorum.

"MİLLET BİR KİŞİDEN BÜYÜKTÜR"