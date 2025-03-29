Ekrem İmamoğlu: Çok güzelsin İstanbul!
Maltepe'de yüz binlerce yurttaşın katıldığı büyük miting, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından da yayınlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'deki büyük mitingi paylaştı.
Maltepe Mitingi, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından da canlı yayınlanacak.
Canlı yayın, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından "Çok güzelsin İstanbul!" notuyla paylaşıldı.
Çok güzelsin İstanbul! https://t.co/PaMs8X1YfA— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 29, 2025