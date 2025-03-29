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Ekrem İmamoğlu: Çok güzelsin İstanbul!

Maltepe'de yüz binlerce yurttaşın katıldığı büyük miting, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından da yayınlanıyor.

Güncel
  • 29.03.2025 13:00
  • Giriş: 29.03.2025 13:00
  • Güncelleme: 29.03.2025 13:07
Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu: Çok güzelsin İstanbul!
Fotoğraf: DepoPhotos

Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'deki büyük mitingi paylaştı.

Maltepe Mitingi, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından da canlı yayınlanacak.

Canlı yayın, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından "Çok güzelsin İstanbul!" notuyla paylaşıldı.

Yüz binlerce yurttaş alanda: Maltepe mitingi başladı
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