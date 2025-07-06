Ekrem İmamoğlu: "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Amasya tarih yazdı"
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Amasya'da düzenlediği mitinge katılan yurttaşlara teşekkür mesajı paylaştı.
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Amasya mitinginin ardından teşekkür mesajı paylaştı.
Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Amasya bugün tarih yazdı.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 5, 2025
Amasya ayağa kalktı, demokrasiye sahip çıktı.
Amasyalılar baskılarla asla diz çökmeyeceğimizi, demokrasiden taviz vermeyeceğimizi haykırdı. Amasya’dan yükselen bu ses, tüm Türkiye’yi kuşatacak. Hep birlikte hak,… pic.twitter.com/Fp9jLnvkAF
İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Amasya bugün tarih yazdı. Amasya ayağa kalktı, demokrasiye sahip çıktı. Amasyalılar baskılarla asla diz çökmeyeceğimizi, demokrasiden taviz vermeyeceğimizi haykırdı. Amasya’dan yükselen bu ses, tüm Türkiye’yi kuşatacak. Hep birlikte hak, adalet ve özgürlük mücadelemiz sürecek!" ifadeleri yer aldı.