Ekrem İmamoğlu: "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Amasya tarih yazdı"

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Amasya mitinginin ardından teşekkür mesajı paylaştı.

Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Amasya bugün tarih yazdı.

Amasya ayağa kalktı, demokrasiye sahip çıktı.

Amasyalılar baskılarla asla diz çökmeyeceğimizi, demokrasiden taviz vermeyeceğimizi haykırdı. Amasya’dan yükselen bu ses, tüm Türkiye’yi kuşatacak. Hep birlikte hak,… pic.twitter.com/Fp9jLnvkAF — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) July 5, 2025

İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Amasya bugün tarih yazdı. Amasya ayağa kalktı, demokrasiye sahip çıktı. Amasyalılar baskılarla asla diz çökmeyeceğimizi, demokrasiden taviz vermeyeceğimizi haykırdı. Amasya’dan yükselen bu ses, tüm Türkiye’yi kuşatacak. Hep birlikte hak, adalet ve özgürlük mücadelemiz sürecek!" ifadeleri yer aldı.