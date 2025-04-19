Ekrem İmamoğlu: Darbe durduruldu ama tehlike geçmedi

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Görüşmeyi köşe yazısında aktaran Balbay, Ekrem İmamoğlu'nun değerlendirmelerini paylaştı.

CHP'nin olağanüstü kurultayı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, "CHP’yi güçlendiren, bütünlükçü bir kurultay oldu. Elbet CHP kurultaylarının geleneklerinden eserler de olmasına şaşırmamak gerekli. CHP’nin bütünlüğü çok önemliydi. Bu aşamadan sonra bir kişinin bile ama bir kişinin bile mücadelenin dışında kalmaması gerekir. Doğru ve ahlaki olan bu" dedi.

"SEÇİMİ KAYBEDİNCE ÇALMAYI DENEDİLER"

19 Mart'taki operasyon ve sonraki sürece ilişkin konuşan İmamoğlu, "19 Mart bir darbe girişimiydi. Darbe durduruldu ama tehlike geçmedi. Uyanık olmak, mücadeleyi bir an bile bırakmamak gerekli. Bunlar milleti tebaa sanıyorlar. Tebaa kalkalı 105 yıl oldu. Başta gençler olmak üzere milletin gücü CHP’nin ve bütün muhalefet partilerinin direnciyle birleşti. Bunlar bu işe 2019’dan beri niyetliler. Yeni değil yani. Seçimi kaybedince çalmayı denediler. En büyük hırsızlık sandık hırsızlığıdır, milli irade hırsızlığıdır" ifadelerini kullandı.

Ekonomideki kötü gidişin operasyonla birlikte daha da kötüleşmesinin “hesabı sorulması gereken bir durum” olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Sen milletin 55 milyar dolarını hangi hakla yakıyorsun? Ekonomide güven her şeydir. Öyle bir güven kaybı var ki millet artık bu iktidarın sorunlara çare olmayacağını gördü" dedi.

"SAHTE TANIK ARAYIŞLARINI SÜRDÜRÜYORLAR"

Hakkındaki soruşturmada delil arama sürecinin devam ettiğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Kamuoyunu ikna edecek bir tutanak oluşturmak için sahte tanık arayışını sürdürüyorlar. Aile mallarına çökecek kadar alçaldılar. Tutuklananlardan bazılarının belediye ile hiç ilişkisi yok. Tek suçları, İmamoğlu şirketler grubunda yönetici olmaları. Millet bu vicdansızlığı affetmez."