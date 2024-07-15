Ekrem İmamoğlu: Darbecilerin önünü açanlar hesap vermedi

İstanbul'da 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 8. yılı dolayısıyla düzenlenen programında konuşan Ekrem İmamoğlu, "Darbecilerin önünü açan bir kısım politikaları uygulayan insanların milletimize yeterince hesap vermediklerini düşünmekteyim" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Saraçhane'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Panosu önünde düzenlenen programda konuştu.

"YETERİNCE HESAP VERMEDİLER"

İmamoğlu, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Bunlar elbette tarihimiz açısından da bizler için de hem çok önemlidir hem de değerlidir. Ancak bazı gerçekleri konuşmak ve bu gerçekler üzerinden ders çıkartmak asli sorumluluğumuzdur. Ne yazık ki bugün itibariyle 15 Temmuz'dan yeterince ders çıkartabildiğimizi düşünmemekteyim. Ders çıkartmadık ve ülkemizi 15 Temmuz'a karşı koruyan koşulların oluşmasında etkili olanlar darbecilerin önünü açan bir kısım politikaları uygulayan insanların gereken özeleştiriyi yapmadıkları ve yaptıklarının sorumluluklarıyla ilgili milletimize yeterince hesap vermediklerini düşünmekteyim. 15 Temmuz bir anda ortaya çıkmadı onlarca yılın ürünüdür. Dolayısıyla o onlarca yıla geri dönerek bu koşullar nasıl oluştu, memleketimiz böyle utanç verici acı bir güne nasıl eriştiğini iyi anlamak mecburiyetindeyiz. Uzun yıllar bir virüs gibi yayıldığını hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ZULÜM ÇEKEN İNSANLAR DA ANILMALI"

İmamoğlu yaşanan mağduriyetlerle ilgili ''Bu süreç buyunca en yüksek makamlardan destek gördüğünü övgü aldığını hepimiz gördük, yaşadık. Kulaklarını kapayanlar asıl suçları bir kenara bırakıp bunu açığa çıkaran insanlar insanlarla uğraştığını, zulüm çektirdiğini hapse atıldığını, hatta ve hatta hayatlarını kaybettiğini hepimiz biliyoruz. Bugün şehitlerimiz andığımız gibi o gün bu uyarıyı yapan insanların ve bu uyarıyı yaparken aynı zamanda zulüm çeken insanların hatta hayatını kaybeden insanların da anılması onlara minnet duyulması hatta onlara zulüm çektirirken buna göz yumanların özür dilemesi gerekmektedir'' açıklamasında bulundu.