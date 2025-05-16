Ekrem İmamoğlu: Dayanışma içerisinde bu zor günleri aşacağız

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada Ekrem İmamoğlu, "Sevgili Yol Arkadaşlarım; Belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, yöneticilerimiz, siyasi ve idari çalışma arkadaşlarım; hukuksuzca ve uydurma iddialarla, yeni keşfedilmiş çok kötü yöntemlerle, düşman hukuku ile yürütülen süreçler tutuklu ya da tutuksuz bizleri bu kaderin içinde buluşturdu" dedi.

"Birlikte dayanışma içerisinde bu zor günleri aşacağımızdan hiç şüphe duymuyorum" diyen İmamoğlu, "Sizlerin çok güçlü yetenek ve birikimlerinizle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok güzel hizmetlerle vatandaşlarımızla buluşacağınıza eminim" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Sizlere güveniyorum, her zaman yanınızda, sizlerle düşünen, güzel düşüncelerinizi hisseden bir yerden çok güçlü duruşunuz ve umudunuzla Türkiye’nin geleceğine bakıyorum. Her şey çok güzel olacak!"