Ekrem İmamoğlu döneminde İBB'ye yönelik denetimler 10 kat arttı

AKP iktidara geldiğinden beri ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) 2019 yılındaki yerel seçimlerde kaybetti.

Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturması ve belediye yönetiminin CHP'ye geçmesiyle belediyeye yönelik soruşturmalar yaklaşık 10 kat arttı.

Halk TV'nin haberine göre İçişleri Bakanlığı, Sayıştay, savcılıklar ve diğer resmi kurumlar tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sayısı önceki dönemlere göre neredeyse 10 kat arttı.

TOPBAŞ'A 1, İMAMOĞLU'NA 9 SORUŞTURMA

Buna göre Kadir Topbaş döneminde 23 soruşturma açılırken yalnızca 1 tanesine izin verildi. Mevlüt Uysal döneminde ise 3 soruşturmanın hiçbirine izin çıkmadı. Ekrem İmamoğlu hakkında ise bugüne kadar 40 ayrı soruşturma başlatıldı; bunların 9’una izin verildi, 4’ü sonuçlandı.

SAYIŞTAY DENETİMLERİNDE DE BENZER TABLO

Kadir Topbaş döneminde Sayıştay tarafından başkana yönelik hiç sorgu yapılmazken Mevlüt Uysal döneminde yalnızca 1 sorgu gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu döneminde ise Sayıştay tarafından 10 ayrı sorgu yürütüldü.

İBB merkez teşkilatı, İSKİ, İETT ve iştirak şirketlerine önceki dönemlerde toplam 147 denetim yapılırken

İmamoğlu döneminde bu sayı bin 528’e fırladı.

İLK KEZ YAPILAN TEFTİŞLER

2019–2022 arasında İçişleri Bakanlığı tarafından ilk kez İBB'ye genel teftiş yapıldı. 2022’de ise yine ilk kez İçişleri, Maliye ve MASAK tarafından özel teftiş uygulandı. Denetimler; personel alımı, ruhsatlar, ihaleler ve gelir-gider hesaplarını kapsadı.