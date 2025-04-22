Ekrem İmamoğlu: "Dünya demokrasisinde tarih yazıyoruz"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, bu gün CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.

Akşam saatlerinde Aslanoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun el yazısıyla kaleme aldığı mesajı "Cezaevinden değil, milletin kalbinden gelen bir not bu. Ekrem İmamoğlu’nun İzmir’e mesajı: “19 Mart darbesine karşı başlattığınız imza kampanyası ve tüm mücadeleniz tarihe geçti!” Evet, tarih yazıyoruz. Gelin, şimdi hep birlikte milletin iktidarını kuralım!” diyerek sosyal medya platformu X üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

İmamoğlu mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Benim sevgili yol arkadaşlarım, CHP. Türkiye ve Dünya demokrasi tarihinde tarih yazıyoruz. Ön seçim sürecinde 19 Mart sivil darbe girişimi sonrası imza kampanyaları ve bütün mücadelemiz tarihe geçmiştir. Şimdi hep birlikte tek hedefimiz milletimizle birlikte milletin iktidarını ve demokratik adil bir sistemi ülkemize hediye etmektir. CHP'li yol arkadaşlarıma minnettarım."