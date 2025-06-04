Ekrem İmamoğlu: Düşman hukukunun dünyada görülmemiş yöntemleri uygulanıyor

2.5 aydır Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu adına açılan 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı öncesi yayımladığı mesajda, son dönemde İBB çalışanlarına yönelik gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterdi.

Mesajında "Size Kurban Bayramı’ndan önce hissettiğim derin üzüntülerimi, kaygılarımı anlatmak, ülkemize verilen büyük hasarları görerek seslenmek istiyorum" diyen İmamoğlu, yaşanan süreci “senaryosu önceden yazılmış bir film” olarak tanımladı.

İmamoğlu, “Belediye başkanlarımızı, siyasi arkadaşlarımı, onurlu bürokratlarımızı ve yol arkadaşlarımızı tutuklu zannetmeyin” diyerek sürecin hukuk dışı olduğunu savundu. Gözaltına alınanların kötü koşullarda tutulduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Önce şafak baskınları ve gözaltı, ardından 5 gün boyunca pislik içinde, havasız, aç, susuz bir ortamda bekletilen ve tutuklanarak Silivri’ye gönderilen insanlar…” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı, Silivri Cezaevi’ndeki tutukluların başka şehirlere nakledildiğini, aileleri ve avukatlarıyla görüşmelerinin engellendiğini belirterek bu uygulamaların “düşman hukuku” olduğunu söyledi.

"ARTIK MİLLETÇE TUTSAĞIZ"

İmamoğlu mesajının sonunda farklı siyasi düşüncelere sahip yurttaşlara seslendi:

“Sosyal demokratlara, milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara, Kürt demokratlara, sosyalist demokratlara, liberal demokratlara sesleniyorum: Artık milletçe tutsağız, milletin iradesi tutsak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği, umutlarımız, aile kutsallarımız, işimiz gücümüz, yaşama sevincimiz, bereketimiz tutsak.”