Ekrem İmamoğlu duyurdu: 'Bütün engelleme çabalarına rağmen taksi ihalesi başlıyor"

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mobil uygulama ile çalışacak 2500 yeni taksinin ihalesinin başlayacağını duyurdu.

Bütün engelleme çabalarına rağmen İstanbul’a yeni taksiler kazandırmak için verdiğimiz mücadelede ciddi bir kazanım elde etmiştik.



Mobil uygulama ile çalışacak 2500 yeni taksinin ihalesi başlıyor. Dileyen herkesin girebileceği bu ihalelere ilgili vatandaşlarımızı davet ediyorum.… pic.twitter.com/v9JmJLAsDx — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 5, 2025

İmamoğlu şunları yazdı:

"Bütün engelleme çabalarına rağmen İstanbul’a yeni taksiler kazandırmak için verdiğimiz mücadelede ciddi bir kazanım elde etmiştik.

Mobil uygulama ile çalışacak 2500 yeni taksinin ihalesi başlıyor. Dileyen herkesin girebileceği bu ihalelere ilgili vatandaşlarımızı davet ediyorum."