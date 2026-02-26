Ekrem İmamoğlu duyurdu: Topbaş-Uysal döneminde İBB'ye yapılan teftiş 147, İmamoğlu dönemindeki teftiş 1592
Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik denetimlere dair paylaştığı tabloda 2014-2019'da AKP'nin İBB'yi yönettiği dönemde toplam 147 teftiş yapıldığı, ancak 2019-2025 arasında 1590 kez normal 2 kez de genel teftiş yapıldığı görülüyor.
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından (@CAOIletisim) yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin İstanbul 3. Bölge mitinginde sözünü ettiği denetim raporunu sundu. Raporda 2014-2019'da AKP'nin İBB'yi yönettiği dönemde toplam 147 teftiş söz konusuyken, 2019-2025 arasında 1590 kez normal 2 kez de genel teftiş söz konusu. İmamoğlu tabloyla yaptığı paylaşımda "Sayın Genel Başkanımız 24 Şubat tarihinde açıkladı. Tablo ortada. Başka bir şey söylemeye gerek yok" dedi.
İmamoğlu'nun paylaşımının tamamı şöyle:
DUYANLARA, DUYMAYANLARA
Sayın Genel Başkanımız 24 Şubat tarihinde açıkladı. Tablo ortada. Başka bir şey söylemeye gerek yok.
İmamoğlu'nun tablosunda ise şu bilgiler yer alıyor:
Belediye Başkanına Yönelik: İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay tarafından yürütülen soruşturma sayısı önceki dönemde toplam 27 iken, İmamoğlu döneminde bu sayı 62’ye yükseldi.
İBB, İSKİ ve İETT İştirakleri: İçişleri Bakanlığı, Sayıştay ve Savcılık kanalıyla yapılan denetimler önceki dönemde 120 iken, 2019 Temmuz - 2025 Kasım döneminde bu rakam 1150'ye ulaştı.
Genel Teftişler: 2014-2019 yılları arasında hiç yapılmayan "Genel Teftiş", İmamoğlu döneminde tüm iş ve işlemleri kapsayacak şekilde 2 kez gerçekleştirildi.
Müşterek Denetimler: 2014-2019 arasında hiç yapılmazken, 2022 yılında İçişleri, Maliye, Ticaret Bakanlıkları ve MASAK tarafından tüm personel, gelir-gider ve ihaleleri kapsayan ortak denetimler yapıldığı bilgisi tabloda yer aldı.
⚠️ DUYANLARA, DUYMAYANLARA ⚠️— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) February 26, 2026
Sayın Genel Başkanımız 24 Şubat tarihinde açıkladı. Tablo ortada. Başka bir şey söylemeye gerek yok. pic.twitter.com/21OWAfp6CG
"AK PARTİLİ ELİYLE ÜSTÜ ÖRTÜLMÜŞTÜR"
Özgür Özel partisinin mitinginde şunları söylemişti:
“Bakın en son İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin denetim komisyonu raporlarından bir tane bile ‘Kamu zararı vardır’ deyip suç duyurusunda bulunulmamış. Bunu duyunca sanki şöyle düşünebilir insan. ‘E İBB CHP’de. Ondan dolayı tabii ki kusur bulmamıştır.’ 2019-23 arasını konuşuyoruz. Ancak AK Parti’nin dönemine ilişkin tam 56 farklı dosyada kamu zararı olduğu, ihaleye fesatlar karıştırıldığı, hatalı satın almalar yapıldığı, kayırmacılıklar yapıldığı ortaya çıkmış, bu 56 dosyanın tamamı o dönemin İçişleri Bakanı tarafından İBB’nin elinden alınmış, o günden bugüne tek işlem yapılmamıştır. İstanbullular şunu bilsinler ki, AK Parti dönemi İBB’nin 56 büyük yolsuzluk dosyasıyla AK Parti’nin paçasından yolsuzluğun aktığı bir dönemdir. AK Partili eliyle üstü örtülmüştür.”