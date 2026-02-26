Ekrem İmamoğlu duyurdu: Topbaş-Uysal döneminde İBB'ye yapılan teftiş 147, İmamoğlu dönemindeki teftiş 1592

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından (@CAOIletisim) yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin İstanbul 3. Bölge mitinginde sözünü ettiği denetim raporunu sundu. Raporda 2014-2019'da AKP'nin İBB'yi yönettiği dönemde toplam 147 teftiş söz konusuyken, 2019-2025 arasında 1590 kez normal 2 kez de genel teftiş söz konusu. İmamoğlu tabloyla yaptığı paylaşımda "Sayın Genel Başkanımız 24 Şubat tarihinde açıkladı. Tablo ortada. Başka bir şey söylemeye gerek yok" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımının tamamı şöyle:

DUYANLARA, DUYMAYANLARA Sayın Genel Başkanımız 24 Şubat tarihinde açıkladı. Tablo ortada. Başka bir şey söylemeye gerek yok.

İmamoğlu'nun tablosunda ise şu bilgiler yer alıyor:

Belediye Başkanına Yönelik: İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay tarafından yürütülen soruşturma sayısı önceki dönemde toplam 27 iken, İmamoğlu döneminde bu sayı 62’ye yükseldi.

İBB, İSKİ ve İETT İştirakleri: İçişleri Bakanlığı, Sayıştay ve Savcılık kanalıyla yapılan denetimler önceki dönemde 120 iken, 2019 Temmuz - 2025 Kasım döneminde bu rakam 1150'ye ulaştı.

Genel Teftişler: 2014-2019 yılları arasında hiç yapılmayan "Genel Teftiş", İmamoğlu döneminde tüm iş ve işlemleri kapsayacak şekilde 2 kez gerçekleştirildi.

Müşterek Denetimler: 2014-2019 arasında hiç yapılmazken, 2022 yılında İçişleri, Maliye, Ticaret Bakanlıkları ve MASAK tarafından tüm personel, gelir-gider ve ihaleleri kapsayan ortak denetimler yapıldığı bilgisi tabloda yer aldı.

