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Ekrem İmamoğlu: Emekliler için spor tesislerimizi 1 TL yaptık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye bağlı spor tesislerinde emeklilerin 1 TL karşılığında spor yapabileceğini açıkladı.

Güncel
  • 14.03.2025 12:47
  • Giriş: 14.03.2025 12:47
  • Güncelleme: 14.03.2025 13:22
Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu: Emekliler için spor tesislerimizi 1 TL yaptık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, emekliler için spor tesislerinin ücretinin 1 TL olduğunu duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, İBB'nin 71 tesisinde emeklilerin spor tesislerinden 1 TL karşılığında faydanalacağı belirtildi.

1 TL'lik fiyat, emekli, emekli olma hakkını elde etmiş ve 65 yaş üzeri yurttaşlar için fitness ve yüzme branşlarında geçerli olacak.

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