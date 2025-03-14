Ekrem İmamoğlu: Emekliler için spor tesislerimizi 1 TL yaptık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, emekliler için spor tesislerinin ücretinin 1 TL olduğunu duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, İBB'nin 71 tesisinde emeklilerin spor tesislerinden 1 TL karşılığında faydanalacağı belirtildi.

1 TL'lik fiyat, emekli, emekli olma hakkını elde etmiş ve 65 yaş üzeri yurttaşlar için fitness ve yüzme branşlarında geçerli olacak.