Ekrem İmamoğlu: Emeklilere 14 bin 469 TL'yi reva görenler adına biz utanıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya çıkarılacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Emeklilere 14 bin 469 TL maaşı reva görenler adına biz utanıyoruz. Bu rakamları belirleyenler bir kez çarşıya pazara çıksa böyle yapmazlar" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının yüzde 15,75 artırılarak 14 bin 469 liraya yükseltileceği yönündeki açıklaması tepki çekti.

"EMEKLİ, ASGARİ ÜCRETLİ VE DAR GELİRLİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İBB Başkanı İmamoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla en düşük emekli aylığına yapılacak zamma tepki gösterdi.

Bir semt pazarı ziyaretinde yurttaşla çektirdiği fotoğrafı paylaşan İmamoğlu, "Emeklilere 14.469 TL maaşı reva görenler adına biz utanıyoruz. Bu rakamları belirleyenler bir kez çarşıya pazara çıksa böyle yapmazlar. İBB olarak emekli, asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İBB'nin bütçesi halkın bütçesidir" ifadelerini kullandı.