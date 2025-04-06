Ekrem İmamoğlu Erdoğan’a seslendi: "Korkma gel yarışalım, var mısın?"

CHP, 21. Olağanüstü Kurultayını topladı ve bu süreçte, delegelerin büyük bir katılımı sağlandı. Toplamda 1323 delegeden 1278'i oy kullandı, ve Özgür Özel, 1171 oy alarak bir kez daha genel başkanlık görevine seçildi.

Özgür Özel'in yeniden genel başkan olmasının ardından Ekrem İmamoğlu'ndan Tayyip Erdoğan'a çağrı'da bulundu.

Aziz Milletim;



Aşağıda sıralanmış olan davalar kendi koltuk hırsı için; rakibini devre dışı bırakmak, siyasi yasak getirmek ve millet iradesini gasp etmek için bir avuç hakkaniyetsiz insan tarafından uydurulmuş davalardır:



📌Ordu Havalimanı VIP davası,

📌Seçim iptal etme… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 6, 2025

İmamoğlu paylaşımında:

"Aziz Milletim; Aşağıda sıralanmış olan davalar kendi koltuk hırsı için; rakibini devre dışı bırakmak, siyasi yasak getirmek ve millet iradesini gasp etmek için bir avuç hakkaniyetsiz insan tarafından uydurulmuş davalardır: Ordu Havalimanı VIP davası, Seçim iptal etme davası, Büyükçekmece davası, "Ahmak" davası, "İBB'de 550 terörist var" davası, Başsavcıya hakaret davası, Hakkımda usulsüz rapor yazmış bilirkişiye suç duyurusunda bulunmama rağmen benim aleyhime açılan "bilirkişi" davası, Diploma iptali, Boş iddialar, yalan ifadeler ve gizli tanık marifetiyle oluşturulmuş yolsuzluk davası, Uydurma bağlantı iddiaları ile oluşturulmuş terör davası ve kayyum girişimi, Ve daha nice mesnetsiz soruşturmalar... Bütün bu davaların asıl savcısı olan kişiye sesleniyorum; Seni mertçe yarışa çağırıyorum. Korkma gel yarışalım. Sandıkta bu aziz millet kararını versin. Millet cesaretli ve mert olanı sever. Var mısın?" ifadelerine yer verdi.