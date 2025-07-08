Ekrem İmamoğlu, gençlere seslendi: Evlere yapılan şafak baskınları tarihe karışacak

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençlere seslendi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan açıklamada İmamoğlu, "Sevgili Gençler, Şikâyetlerinizin tamamını not alıyoruz. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Tünelin ucunda ışık göründü. Sandık gelecek ve yaşadığınız bütün sıkıntılar bitecek" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Hayalinizdeki Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Hak yemeyeceğiz, hakkımızı yedirmeyeceğiz. Adaletli ve eşit bir toplum için hep birlikte çalışacağız. Liyakat tek kriterimiz olacak, mülakatı tarihe gömeceğiz."

"PARASI OLAN VE OLMAYAN AYRIMI ORTADAN KALKACAK"

"Özgürlüklerinizin kılına zarar gelmeyecek" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

Anayasal haklarınızı kullandığınızda gözaltı tehdidi, evlere yapılan şafak baskınları tarihe karışacak. İtiraz etmek en doğal hakkınız olacak. Sizi dinleyen ve dikkate alan bir devlet olacak. Her bireyin onuru, özgürlüğü ve güvenliği devletin teminatı altında olacak. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak. Parası olan ve olmayan ayrımı ortadan kalkacak. Kimse kalacak yer bulamadığı için üniversitesinden ayrı düşmeyecek. Üniversiteyi bitirenler kara kara düşünmeyecek. “Ne evde ne okulda” kavramı tarihe karışacak. İstihdam ofislerimiz kariyerinize, ideallerinize ulaşmanız için mentörlük yapacak. İş kurmak isteyenler ve girişimciler için sektörel ve güncel alanları önceleyen cesaret verici teşvikler devreye girecek. Gençlere deneyim fırsatları sağlayan yurt dışı ziyaretlerini teşvik edeceğiz. Kültür, sanat ve spor alanında gençlere özel fırsatlar ve imkanlar sunacağız.

"SİZLER İÇİN YOLA ÇIKTIK"

İmamoğlu, son olarak, "Bunların hiçbirisi hayal değil, ulaşılabilir hedefler. Yeter ki ülkesini, milletini ve en önemlisi geleceğin mimarı olan gençlerini düşünen, onların ihtiyaçlarını, beklentilerini ve ideallerini önceleyen yöneticiler iş başına gelsin. İşte biz bunun için, sizler için yola çıktık" ifadelerini kullandı.