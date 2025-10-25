Ekrem İmamoğlu: Gerçekleri bu milletin gözünden kaçıramazsınız

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ'ın "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınması ve TELE 1'e kayyum atanmasına ilişkin, "Açıkça söyleyelim. Bu bir çökmedir. Bu demokrasinin nefes borusu medyaya ağır bir sansürdür. Bu bir gözdağıdır. Ama ne yapsanız nafile" değerlendirmesinde bulıundu.

İmamoğlu, Yanardağ'ın gözaltına alınmasının ardından savunması dahi alınmadan TELE 1'e kayyum atandığına dikkat çekerek gerçeklerin milletin gözünden kaçırılamayacağını vurguladı.

İmamoğlu, "Hakikat, her engeli aşacak ve sonunda mutlaka zafer kazanacak. Ve o zaferin ortağı bugün hukuksuzluğu reva gördüğünüz 86 milyon olacak" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşım şöyle:

"Yargısız infazdan vazgeçin! Merdan Yanardağ sabahın kör karanlığında gözaltına alındı, akşam ise alelacele TELE 1'e kayyum atandı. Üstelik bunu yapanlar Gazeteci Merdan Yanardağ’a tek bir soru sormamışlar, savunmasını bile almamışlardı. Açıkça söyleyelim. Bu bir çökmedir. Bu demokrasinin nefes borusu medyaya ağır bir sansürdür. Bu bir gözdağıdır. Ama ne yapsanız nafile. Gerçekleri bu aziz milletin gözünden kaçıramazsınız. Hakikat, her engeli aşacak ve sonunda mutlaka zafer kazanacak. Ve o zaferin ortağı bugün hukuksuzluğu reva gördüğünüz 86 milyon olacak. AZ KALDI."

YANARDAĞ'A GÖZALTI TELE 1'E KAYYUM

Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan hakkında "casusluk" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Yanardağ dün sabah satlerinde gözaltına alınmış, aynı gün Yanardağ'ın yönetici olduğu TELE 1'e kayyum atanmıştı.