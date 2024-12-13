Ekrem İmamoğlu: Geri dönmek isteyen Suriyelilere desteğe açığız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika şehirlerinin belediye başkanları ve temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi.

Suriye'de Beşar Esad'ın yıkılmasının ardından yaşanan gelişmelerden bahseden Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un yaklaşık 2 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını ve dönmek isteyenlere destek olabileceklerini söyledi.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Biz yerel yöneticilere çok önemli sorumluluklar düşüyor. Bugün 2 milyona yakın Suriye vatandaşına ev sahipliği yapan İstanbul, savaştan çıkan kentlerin sosyal ve ekonomik gelişmesinde Suriye'ye en üst düzeyde destek olmaya kararlıdır. Sevdiklerini, evlerini ve tüm mal varlıklarını bırakacak çevre ülkelere giden Suriyeliler yeni bir bedel ödememeli. Bu yüzden geri dönerek ülkelerini yeniden inşa etmek isteyenlere elimizden gelen her türlü desteğe hazırız."

İmamoğlu, Şam'da da savaş sonrası kentlere yönelik bir eylem planı hazırlayabileceklerini söyledi:

"Gönüllü olarak geri dönmek isteyenlere İBB sanat ve meslek kursları İSMEK'lerde belediyecilikten, zanaatkarlığa pek çok alanda güçlü eğitimler verebiliriz. Kardeş şehrimiz Şam'la çatışma sonrası kentlere yönelik bir eylem planını hazırlayabiliriz."