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Ekrem İmamoğlu gözaltında: Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü'nden tepki

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Nacho Sanchez Amor, "Tam bir otoriter devlete doğru tam gaz ilerleniyor” açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 19.03.2025 12:14
  • Giriş: 19.03.2025 12:14
  • Güncelleme: 19.03.2025 12:23
Kaynak: ANKA
Ekrem İmamoğlu gözaltında: Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü'nden tepki
Fotoğraf: ANKA

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları sabah saatlerinde evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Gözaltılara ilişkin açıklama yapan Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Tam bir otoriter devlete doğru tam gaz ilerleniyor” dedi.

Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 100 kişiyle birlikte gözaltına alınması ve 4 günlük gösteri yasağı haberlerini büyük bir endişeyle takip ediyorum. Son aylardaki tüm hamlelerde olduğu gibi yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işin içinde. Tam bir otoriter devlete doğru tam gaz ilerleniyor."

Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları gözaltına alındı!
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