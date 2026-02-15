Ekrem İmamoğlu, hakim karşısına çıkıyor

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla hakkında açılan davanın ​yarınki ​duruşmasında hakim karşısına çıkacak.

16 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak duruşma, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülecek.

Son duruşmada mahkeme heyeti, İdare Mahkemesi'nin kararının beklenmesine hükmederek duruşmayı 16 Şubat'a ertelemişti.

Kararın ardından İmamoğlu, "Yargılamaya niyetiniz yok sayın hakim. Çok yazık çok" diyerek tepki göstermişti.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta öğrenim gördüğü Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) 1990 yılında YÖK tarafından tanınan bir üniversite olmadığı savunuluyor. O yıllarda Kıbrıs'ta faaliyet gösteren kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanındığı, ancak "yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz olarak arttırıldığı" iddia ediliyor.

İddianamede, İmamoğlu'nun "resmi belgede sahtecilik" suçunu "zincirleme şekilde" işlediği öne sürülüyor. İddianamede, yatay geçiş için gerekli evrakın "şeklen doğru ancak içerik bakımından sahte" olduğu savunuluyor.

İddianamede İmamoğlu hakkında "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasından hapis istemi ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması (siyasi yasak) talep ediliyor.