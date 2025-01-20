Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün katıldığı bir etkinlikteki yaptığı açıklamalar sebebiyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle tehdit ve terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Hakkında soruşturma başlatılan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim / etmem" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım. Her zaman, herkes için adalet. Burdan tehdit iddiası çıkaran Başsavcıyı, Allah’a ve milletin vicdanına havale ediyorum."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim / etmem. Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 20, 2025

İMAMOĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

Ekrem İmamoğlu, bugün Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, açıklamasında, "Yani benim gencecik kardeşim, arkadaşım, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun sözüm ona. 7-8 tane polisle evine yine baskın yapıyorsun. Neymiş? Bizim gözümüzü korkutmakmış. Amacın senin, milletin gözünü korkutmak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslenen İmamoğlu, şunları söyledi: