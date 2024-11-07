Ekrem İmamoğlu: İBB ile kayyum yan yana gelemez

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye kayyum atanıp atanmayacağına ilişkin bir soruya, "16 milyon İstanbullunun öyle bir gündemi yok. İBB ile kayyum yan yana gelemez" şeklinde yanıt verdi.

CHP lideri Özel'in açıklamaları sorulan İmamoğlu, "Sayın Genel Başkan İstanbul ve kayyum kelimelerini yan yana getirmez" dedi.

ÖZEL, "PLANIMIZ HAZIR" DEMİŞTİ CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam (6 Kasım) katıldığı televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması durumda ne yapacaklarına ilişkin planlarının hazır olduğunu söyleyerek "Biz bunun gerçekleşmesini olası ve olanaklı görmüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN'A ELEŞTİRİ

Kayyum uygulamaları üzerinden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren İmamoğlu, "Bir insan makamını korumak için millete bu kadar zulmeder mi? dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in kendisine verdiği randevuyu iptal etmesine yönelik konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bir bakanlık ziyareti olduğunu ve o kapsamda, randevuyu iptal ettiklerini ifade etmişler. Ama herhangi bir tarih ya da takvim yenilemesi konusunda istişare etmemişler. Ben de bu sabah 'Tekrar arayın, talep edin' dedim. İstanbul'da yeni atanan başsavcı. Hukukun, yargının, en öndeki ismi büyükşehir belediyesi tarafından ziyaret edilir. Kurumların birbirlerinden beklentileri vardır. Birbirleriyle, kurdukları, kurumsal ahlak, ve hem hukuka, yargıya, yakışan ahlak hem de kamuya yakışan, bizlerin, temsil ettiği kurumlara yakışan ahlakla birbirleriyle diyalog kurarlar. Görüşmenin amacı bu kapsamdaydı."

Olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı da sorulan İmamoğlu, "Gündemimizde şu an memleketteki hukuksuzluğu, adaletsizliği gidermek var. İşimizi iyi yapacağız. Onu günü geldiğinde millet belirler" dedi.