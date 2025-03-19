Ekrem İmamoğlu için Ankara'da toplanma çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor.

İstanbul'da Saraçhane'de toplanma çağrısı yapılırken, Ankara'da da Güvenpark'ta toplanma çağrısı yapıldı.

CHP, SOL Parti ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) toplanma çağrısı yaptı.

SOL Parti ve CHP saat 20.00'da Güvenpark'ta, TİP ise Ayrancı, Çayyolu, Çiğdem, Dikmen, Mamak, Yenimahalle'de toplanma çağrısı yaptı.

GÜVENPARK'A ÇAĞRI YAPILDI

CHP Ankara Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada "Halkın iradesine darbe vurulamaz! Ekrem İmamoğlu’na yapılan hukuksuzluğa karşı sesimizi yükseltiyoruz. Adalet, demokrasi ve özgürlük için bugün saat 20.00’de Güvenpark’ta buluşuyoruz! Ya şimdi konuşacağız, ya da bir daha hiç konuşamayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Halkın iradesine darbe vurulamaz! Ekrem İmamoğlu’na yapılan hukuksuzluğa karşı sesimizi yükseltiyoruz. Adalet, demokrasi ve özgürlük için bugün saat 20.00’de Güvenpark’ta buluşuyoruz!



Ya şimdi konuşacağız, ya da bir daha hiç konuşamayacağız! pic.twitter.com/u9sjswOugu — CHP Ankara Gençlik Kolları (@CHPGencAnkara) March 19, 2025

SOL Parti'den yapılan açıklamada "Tek Adama Karşı Milyonlarız; Saltanata Karşı Hep Beraber! Bu akşam saat 20.00'da Güvenparktayız" denildi.

Tek Adama Karşı Milyonlarız;

Saltanata Karşı Hep Beraber!



Bu akşam saat 20.00'da Güvenparktayız. pic.twitter.com/bHvZjzqXDh — SOL Parti (@solpartibilgi) March 19, 2025

TİP'in açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı: