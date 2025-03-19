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Ekrem İmamoğlu için Ankara'da toplanma çağrısı

CHP, SOL Parti ve TİP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için çağrı yaptı.

Güncel
  • 19.03.2025 17:29
  • Giriş: 19.03.2025 17:29
  • Güncelleme: 19.03.2025 18:48
Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu için Ankara'da toplanma çağrısı
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor.

İstanbul'da Saraçhane'de toplanma çağrısı yapılırken, Ankara'da da Güvenpark'ta toplanma çağrısı yapıldı.

CHP, SOL Parti ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) toplanma çağrısı yaptı.

SOL Parti ve CHP saat 20.00'da Güvenpark'ta, TİP ise Ayrancı, Çayyolu, Çiğdem, Dikmen, Mamak, Yenimahalle'de toplanma çağrısı yaptı.

GÜVENPARK'A ÇAĞRI YAPILDI

CHP Ankara Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamada "Halkın iradesine darbe vurulamaz! Ekrem İmamoğlu’na yapılan hukuksuzluğa karşı sesimizi yükseltiyoruz. Adalet, demokrasi ve özgürlük için bugün saat 20.00’de Güvenpark’ta buluşuyoruz! Ya şimdi konuşacağız, ya da bir daha hiç konuşamayacağız" ifadeleri kullanıldı.

SOL Parti'den yapılan açıklamada "Tek Adama Karşı Milyonlarız; Saltanata Karşı Hep Beraber!  Bu akşam saat 20.00'da Güvenparktayız" denildi.

TİP'in açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Ses Ver Türkiye! Ayrancı, Çayyolu, Çiğdem, Dikmen, Mamak, Yenimahalle... Ankara halkı kendi kaderini kendi eline alıyor; siyasi darbeye karşı ayağa kalkıyor"

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