Ekrem İmamoğlu için "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabı açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu için X'te "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabı açıldı. İmamoğlu'nun resmi X hesabı 8 Mayıs'ın ilk saatlerinde erişime engellenmiş, karar büyük tepki çekmişti.

İmamoğlu için açılan "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yapılan ilk paylaşım ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yarın (10 Mayıs) Van'da gerçekleştireceği mitinge olan çağrı oldu.

İmamoğlu'nun mesajının aktarıldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Van’a her geldiğimde müthiş bir muhabbet ve sevgiyle karşılamıştı Vanlı hemşehrilerim beni. Haksızlıklara, hukuksuzluklara, kayyumlara karşı hep gür sesler yükseldi Van’dan. Şimdi bütün Vanlı hemşehrilerimi, millet iradesine vurulan darbeye karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum. Silivri Cezaevi’nden buluşmanızı izleyecek, tüm kardeşlik duygularımla yanınızda olacağım. 10 Mayıs Cumartesi 12.00 Van Kent Meydanı"

Ekrem İmamoğlu:



"Van’a her geldiğimde müthiş bir muhabbet ve sevgiyle karşılamıştı Vanlı hemşehrilerim beni.



Haksızlıklara, hukuksuzluklara, kayyumlara karşı hep gür sesler yükseldi Van’dan.



Şimdi bütün Vanlı hemşehrilerimi, millet iradesine vurulan darbeye karşı Genel… pic.twitter.com/E8f50DhpER — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) May 9, 2025

Öte yandan İmamoğlu'nun adaylık kampanyası süreci için Ankara ve İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Ofisi kurulacağı öğrenildi. Bu ofislerde İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesiyle ekonomiden sağlığa, adaletten eğitime pek çok alanda CHP’nin iktidar programı şekillendirilecek ve anlatılacak.

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart tarihinden bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuluyor.