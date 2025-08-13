Ekrem İmamoğlu için dijital imza kampanyası başlatıldı: "benimimzam.net"

CHP, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek ve erken seçim talebi için dijital imza kampanyası başlattı. Kampanya, "benimimzam.net" adresi üzerinden yayına alındı.

CHP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, vatandaşlar kampanyaya katılmaya davet edildi.

Paylaşımda, "Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum! http://benimimzam.net yayında! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için, erken seçim için: Şimdi imzanı at! Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" ifadeleri yer aldı.

Kampanya ile İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebini destekleyen geniş bir katılım hedefleniyor.