Ekrem İmamoğlu ifade verecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle ifade vermek üzere bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne çağrıldı.

Çeşitli muhalefet partileri ve CHP yönetimi, adliye önünde dayanışma göstermek için bir araya gelecek.

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle ifade verecek. İfadesine yönelik olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İstanbul İttifakı”nı ifade vermeye çağırdı ve tüm demokratları dayanışmaya davet etti.

İmamoğlu’nun ifadesine çeşitli muhalefet partileri de destek verecek. CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Gelecek Partisi, adliye önünde buluşarak İmamoğlu’na dayanışma gösterecek.