Ekrem İmamoğlu ifade vermek için İstanbul Adliyesi'nde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında 'casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Ekrem İmamoğlu, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, ifade sürecini takip etmek için İstanbul Adliyesi'ne geldi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın da adliyede olduğu görüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ifade sürecini takip etmek için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İMAMOĞLU ADLİYEYE GELDİ

Ekrem İmamoğlu, başlatılan soruşturma kapsmında ifade vermek için Silivri Cezaevi'nden İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

MERDAN YANARDAĞ'IN ADLİYEYE SEVKİ BEKLENİYOR

Gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın emniyetteki ifade işlemleri gece itibarıyla tamamlandı.

Yanardağ'ın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

YURTTAŞLAR ADLİYE ÖNÜNDE BİR ARAYA GELDİ

CHP'nin yaptığı çağrının ardından yurttaşlar, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi.