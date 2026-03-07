Ekrem İmamoğlu: İftiralar, beni ve yol arkadaşlarımı lekeleyemedi

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 94'üncüsü Karaman'da yapılıyor.

Aktekke Meydanı'nda düzenlenen mitingde Özgür Özel'in konuşmasından önce Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okundu.

Silivri’de tutuklu bulunduğu sürece değinen İmamoğlu, hakkında hazırlanan iddianameyi eleştirerek şöyle konuştu:

“Bir yıldır sizlerden uzakta, Silivri’de bir zindandayım. Bu bir yılda ‘turpun büyüğü’, ‘ahtapotun kolları’ diye atıp tutanlar, şantajlar, iftiralar, gizli tanıklarla bir sözde iddianame hazırladılar. Şimdi de bu sözde iddianamenin sözde duruşmalarını başlatıyorlar.”

“DAVANIN CANLI YAYINLANMASINDAN DA KAÇTILAR”

İmamoğlu, davanın kamuoyuna açık biçimde yürütülmediğini savunarak iktidarı eleştirdi ve “Sesimizi millete ulaştırmamızı engelledikleri yetmezmiş gibi, davanın canlı yayınlanmasından da kaçtılar. Çünkü çok korkuyorlar. Asıl yargılanması gerekenler bizler olmadığımız için, bu duruşmaların milletin gözünün önünde olmasını istemiyorlar” dedi.

Kendisine yöneltilen suçlamalara da değinen İmamoğlu, “’Suç örgütü’ dediler, ‘yolsuzluk’ dediler, ‘terör’ dediler, ‘casusluk’ dediler. Kimseyi inandıramadılar. Bundan önce yargılandığım tüm davalarda hakimlerin yerlerini değiştirdiler, hukukun gereğini yapan, vicdanını sesini dinleyen hakimleri sürgün ettiler” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, soruşturmaların kendisini ve çalışma arkadaşlarını lekeleyemediğini savunarak, “İftira ve şantajlarla kurguladıkları soruşturmalar, beni ve yol arkadaşlarımı lekeleyemedi. Milletimiz, bunların sözlerine hiç kulak asmadı. Aksine; bu büyük haksızlıklar karşısında, tıpkı sizler gibi milyonlarca vatandaşımız yaklaşık bir yıldır meydanlarda toplanıyor” dedi.

“ADALET BİZİM MİLLET OLARAK KARAKTERİMİZDİR”

İmamoğlu mesajında adalet vurgusu yaparak meydanlarda toplanan vatandaşların tek talebinin adalet olduğunu söyledi: “Bu meydanlar yalnızca tek bir şey talep ediyor: Adalet! Çünkü adalet, bizim millet olarak karakterimizdir.”

Adaletin yalnızca hukukla sınırlı bir kavram olmadığını dile getiren İmamoğlu, “Adalet, bizim için sadece bir hukuk meselesi değildir. Herkes için ve her yerde adaletin peşinde koşmak, bizler için bir şeref meselesidir. Hep birlikte kardeşçe yaşayacağımız, mutlu ve huzurlu bir hayatın teminatı adalettir” diye konuştu.

Devletin en temel sorumluluğunun adaleti sağlamak olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Devletten en büyük beklentimiz budur. Devletin adil olmasıdır. Biz herkes için adaleti sağlayacağız. Mahkeme salonlarında adaleti sağlayacağız. Vatandaşın elde ettiği gelirde, ödediği vergide adaleti sağlayacağız. Eğitimde, sağlıkta, sokaklarda adaleti hâkim kılacağız” dedi.

“DEMOKRASİ, CUMHURİYET, ADALET VE HÜRRİYET İÇİN EL ELE”

Mesajının sonunda birlik ve demokrasi çağrısı yapan İmamoğlu, Türkiye’de herkesin devletin imkânlarından eşit şekilde yararlanması gerektiğini belirtti. “Ülkemizin nimetlerinden, devletimizin imkanlarından herkes adil bir biçimde yararlanacak. Milletimizin hayatının her alanında adalet olacak” diyen İmamoğlu, temel hak ve özgürlüklerin adaletin güvencesi altında olması gerektiğini söyledi.

İmamoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Bir şahsın, bir grubun, bir partinin değil, her zaman ortak aklın ve ortak değerlerimizin zaferi için mücadele edeceğiz. Demokrasi ve Cumhuriyet, adalet ve hürriyet için el ele vereceğiz. ‘Herkes için her yerde önce adalet önce hürriyet’ diyenler kazanacak."

İmamoğlu mesajını, "Her şey çok güzel olacak" diyerek bitirdi.