Ekrem İmamoğlu, "ihaleye fesat karıştırma" davasından beraat etti

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “İhaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili açılan davanın karar duruşması bugün Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, savunmaların ardından İmamoğlu’nun beraatına karar verdi.

Beraat kararının ardından İmamoğlu'nun X'teki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından "Ne kumpaslarınız ne tezgahlarınız beni yolumdan döndürebilir! Ben, bu toprakların has evladı Ekrem İmamoğlu: Varlığımla da icraatlarımla da sizi korkutmaya devam edeceğim…" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

Ben, bu toprakların has evladı Ekrem İmamoğlu: Varlığımla da icraatlarımla da sizi korkutmaya devam edeceğim… pic.twitter.com/MDFAFh4ONY — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) October 24, 2025

İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılında suç duyurusunda bulunmasıyla açılan dava, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu 2015 yılına ilişkin bir ihale üzerinden açılmıştı. Davada, İmamoğlu için siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.