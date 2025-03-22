Ekrem İmamoğlu, ikinci soruşturma kapsamında ifade veriyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamındaki emniyet ifadesine saat 10.00'da başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
3 gündür gözaltında tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, saat 10.00'da ikinci soruşturma kapsamında ifade vermeye başladı.
İmamoğlu, "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veriyor.
Ekrem İmamoğlu dün 'yolsuzluk soruşturması' kapsamında ifade vermişti.
Yaklaşık 121 sayfalık ifade tutanağına göre İmamoğlu, isnat edilen tüm suçlamaları reddetti.
İmamoğlu bugünkü ifadesinin ardından Adliye'ye sevk edilecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun bugün saat 21.00 sıralarında Adliye'ye sevk edileceğini duyurmuştu.