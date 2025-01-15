Ekrem İmamoğlu ile Bakan Işıkhan bir araya gelecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir araya gelecek.

Görüşme bugün saat 18.00'de gerçekleşecek.

İmamoğlu-Işıkhan zirvesinde SGK borçları gündeme gelecek.

Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı da olan İmamoğlu'nun, görüşmede belediyelerin yaşadıkları sorunları aktaracak.

İmamoğlu, Bakan Işıkhan görüşmesine bir heyet ile katılacak. Heyette Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in de olması bekleniyor.